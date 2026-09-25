Álvaro Negredo, 41 años: "Venía de Vallecas, de un bario humilde, y fiché por el Real Madrid que lo tenía todo"

El fútbol español despidió hace no mucho tiempo a uno de sus grandes referentes ofensivos de los últimos años. En el año 2024, Álvaro Negredo vivió su última experiencia como profesional y cerró una dilatada carrera de dos décadas.

Conocido popularmente como el 'Tiburón de Vallecas', el atacante madrileño ha dejado una huella imborrable en el deporte gracias a su instinto goleador, su imponente presencia física dentro del área y una zurda implacable que hizo vibrar a numerosas aficiones. Los inicios de Negredo se forjaron en el fútbol modesto, empezando a despuntar en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, donde llegó a debutar en Segunda División B.

Su brillante rendimiento no pasó desapercibido y llamó rápidamente la atención del Real Madrid, que lo incorporó a su filial en el verano de 2005. Recordando aquellos primeros pasos y el vertiginoso salto a la cantera merengue, el propio delantero ha compartido una reflexión muy íntima en una entrevista reciente con Flashscore: "Fue una época muy especial. Yo venía de Vallecas, de un barrio humilde, y cuando fiché por el Real Madrid Castilla, me incorporé a un club que lo tenía todo: los Galácticos, la presión, todo lo que conlleva el Real Madrid".

Tras abandonar la cantera madridista y dejar su sello goleador en la Unión Deportiva Almería, fue en el Sevilla Fútbol Club donde alcanzó su verdadero cénit futbolístico. En el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se consolidó de manera definitiva como uno de los mejores delanteros de Europa, destacando especialmente por unas excepcionales cifras goleadoras que le convirtieron en el gran ídolo indiscutible de la afición hispalense.

Su espectacular rendimiento en la capital andaluza no solo le abrió las puertas de la selección española, con la que tuvo el honor de coronarse campeón de la histórica Eurocopa en 2012, sino que también propició su traspaso a la prestigiosa Premier League. Allí defendió con éxito los colores del Manchester City, donde logró conquistar el campeonato liguero, y años más tarde militó también en el histórico Middlesbrough.

La dilatada carrera del ariete se transformó en un auténtico periplo internacional que le llevó a vestir numerosas camisetas diferentes a lo largo de los años. En España, además de los clubes mencionados, compitió al máximo nivel con el Valencia CF y el Cádiz CF, escribiendo su último capítulo profesional en el Real Valladolid, equipo con el que logró el ansiado ascenso a Primera División.

Su afán por seguir compitiendo también le animó a exportar sus goles a ligas más lejanas, dejando grandes destellos de calidad tanto en el Besiktas de Turquía como en el Al-Nasr de los Emiratos Árabes Unidos. Con cientos de partidos oficiales a sus espaldas, un inmenso registro de goles anotados en la élite y varios títulos de enorme prestigio en su abultado palmarés, Álvaro Negredo dice adiós a los terrenos de juego.

Su historia quedará para el recuerdo como la de aquel joven talento de barrio humilde que, a base de esfuerzo, carácter y mucho gol, soñó a lo grande y terminó escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del fútbol español.