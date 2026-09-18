Pedro Rodríguez, 39 años: "Poner ganas en lo que me gusta es fácil, veía a mis padres currar para sacarnos adelante"

Desde las calles de Abades, en Tenerife, hasta lo más alto del fútbol mundial, la carrera de Pedro Rodríguez Ledesma, cariñosamente conocido como "Pedrito" en sus inicios, es el gran triunfo de la perseverancia.

Su trayectoria es la historia de un jugador que, sin hacer ruido, logró un palmarés envidiable que incluye el histórico 'Sextete' con el FC Barcelona de Pep Guardiola, la Copa del Mundo y la Eurocopa con España, además de títulos europeos con el Chelsea, dejando siempre su huella de esfuerzo en cada club, incluyendo su exitoso paso por el fútbol italiano con la Roma y la Lazio.

A pesar de haber tocado el cielo futbolístico ganándolo prácticamente todo, el canario nunca perdió la perspectiva ni olvidó sus orígenes. El innegable sacrificio que mostraba en cada presión defensiva no era casualidad, sino un reflejo directo de lo vivido en su hogar.

En unas sinceras declaraciones concedidas a la RFEF, Pedro dejaba muy clara su filosofía de vida: "Poner ganas en lo que me gusta es fácil. Yo veía a mis padres currar para sacarnos adelante. Así que trabajar en esto es una suerte".

Ese derroche físico, sumado a su enorme humildad y olfato goleador, le abrieron de par en par las puertas de la Selección Española en la época más dorada de su historia.

Sin embargo, formar parte de aquel equipo irrepetible nunca fue algo que diera por sentado, reconociendo siempre la feroz competencia de sus compañeros: "Es evidente que somos muchos futbolistas y todos de un nivel impresionante, de los mejores del mundo. Con estar aquí ya me siento un auténtico privilegiado".

Su explosión como internacional absoluto estuvo profundamente ligada a la figura de Vicente del Bosque, el técnico que apostó por él y lo llevó al Mundial de Sudáfrica de 2010. Sobre el entrenador salmantino, Pedro detalló exactamente qué se le pedía en el campo y su excelente relación.

"Vicente es una gran persona, habla mucho con los jugadores, te da un poco más de libertad. Desde el primer momento ha confiado en mí y le estoy agradecido. (Me pide) que esté tranquilo y cómodo en el campo, que haga lo que hago en mi club: ayudar a los compañeros, sobre todo defensivamente, intentar tapar las subidas de los laterales, de los interiores; y, después, hacer mi juego, encarar, buscar soluciones para el equipo, intentar marcar...".