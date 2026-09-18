Kylian Mbappé rompe con Nike tras 19 años y se convierte en la gran estrella del desembarco de la marca On en el fútbol

Kylian Mbappé ya tiene nuevo socio técnico. El delantero del Real Madrid ha decidido poner punto final a una relación de 19 años con Nike para convertirse en la gran imagen de On, la compañía suiza que prepara su desembarco en el fútbol.

El movimiento supone un importante giro en la carrera comercial del futbolista francés y, al mismo tiempo, un desafío para las grandes firmas que llevan años dominando este mercado.

On, hasta ahora especialmente vinculada al mundo del running, ha elegido a uno de los grandes iconos del fútbol mundial para dar el salto a una nueva categoría.

La compañía pretende comenzar a comercializar sus primeras botas de fútbol en 2027 y contará con Mbappé no solo como embajador, sino también como colaborador en el diseño, desarrollo y pruebas de sus futuros productos.

Los detalles económicos del acuerdo y su duración todavía no han trascendido. Sin embargo, la reacción de los mercados fue inmediata. Las acciones de On llegaron a subir entre un 5% y un 6% antes de la apertura de Wall Street tras conocerse el acuerdo.

Un mercado más fragmentado

La llegada de On al fútbol se produce en un momento de transformación para la industria de las marcas deportivas. Nike, Adidas y Puma continúan siendo algunos de los principales actores, pero en los últimos años han aparecido nuevos competidores que están ganando protagonismo gracias a fichajes de primer nivel.

Skechers cuenta con Harry Kane, Under Armour tiene entre sus figuras a Ferran Torres, New Balance ha construido una relación destacada con Bukayo Saka y Decathlon ha incorporado a Antoine Griezmann a su estrategia.

El movimiento de Mbappé, sin embargo, representa una operación de una dimensión especialmente relevante por el peso internacional del jugador y por lo que supone para una marca que todavía no tenía presencia en el fútbol.

Mbappé celebra su gol contra el Rayo. REUTERS

El propio futbolista confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales. Mbappé publicó varias imágenes luciendo prendas de On y explicó que esta nueva etapa responde a una ambición que lleva persiguiendo desde niño: acercar el deporte y el fútbol a un público cada vez más amplio.

La colaboración tampoco se limitará a la imagen del jugador. El francés tendrá participación en el desarrollo de las nuevas botas y prendas, en línea con el modelo que On ya ha utilizado con algunas de sus principales figuras deportivas.

Fundada en Zúrich en 2010 por Olivier Bernhard, David Allemann y Caspar Coppetti, On nació vinculada principalmente al mundo del running.

La compañía ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años y ha conseguido hacerse un hueco en el segmento premium del mercado deportivo.

Su salto al mercado bursátil de Nueva York en 2021 marcó otra etapa en su expansión. Desde entonces, sus ingresos se han multiplicado por más de cuatro. En 2024, la compañía registró unas ventas de 2.320 millones de francos suizos y obtuvo un beneficio de 242 millones.

Su estrategia se ha basado en combinar innovación tecnológica, productos de gama alta y colaboraciones con grandes nombres del deporte. Uno de los casos más destacados es el de Roger Federer.

El extenista suizo se incorporó como accionista de On en 2019 y pasó a participar directamente en el desarrollo de productos. De esa colaboración nació The Roger, una colección que ayudó a la compañía a ampliar su presencia más allá del running y entrar con fuerza en el mercado del tenis y en el de las zapatillas de uso cotidiano.

El proyecto futbolístico de On llevaba tiempo preparándose. Thierry Henry comenzó a colaborar con la empresa en 2025 y posteriormente asumió el cargo de director de fútbol. Desde esa posición participará en la planificación de la nueva división, en el desarrollo de los productos y en las relaciones con los futbolistas.

El exjugador francés también tuvo un papel en las conversaciones que terminaron llevando a Mbappé hacia On después de su salida de Nike.

Dream On, Football.



I still dream of playing football.



That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true.



I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it… pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

La compañía pretende trasladar al fútbol parte de la fórmula que ya le ha funcionado en otros deportes. Para ello, recurrirá a nuevas tecnologías de fabricación, entre ellas LightSpray, un sistema que utiliza un brazo robótico para pulverizar el material que forma la parte superior de la bota. El objetivo es reducir el número de componentes y conseguir un calzado especialmente ligero.

El proyecto también tendrá presencia en el fútbol femenino. Sydney Schertenleib, futbolista suiza del FC Barcelona, participará en el desarrollo de productos destinados a esta disciplina.

Un cambio que Nike intentó evitar

La salida de Mbappé supone el final de una relación comercial que comenzó cuando el futbolista todavía era un niño y que se ha prolongado durante 19 años. Nike habría intentado mantener al francés dentro de su estructura con una propuesta económica de gran magnitud.

Según adelantó el diario francés L'Équipe durante las negociaciones, la multinacional estadounidense habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 20 millones de euros anuales para que Mbappé continuara vinculado a la compañía y asumiera un papel destacado dentro de sus proyectos.

El jugador optó finalmente por otra vía. Su llegada a On convierte al delantero del Real Madrid en la principal figura del ambicioso salto de la marca suiza al fútbol y coloca a la compañía ante el reto de competir en uno de los mercados más disputados de la industria deportiva.