El regreso del Rayo a Vallecas, cada vez más cerca: la Comunidad confía en abrir el estadio el 10 de octubre

El exilio forzoso del Rayo Vallecano podría tener los días contados. La ansiada vuelta del equipo franjirrojo a su feudo, el Estadio de Vallecas, se vislumbra en el horizonte más cercano.

La Comunidad de Madrid ha confirmado oficialmente que ya tiene en su poder la esperada auditoría sobre el estado de las instalaciones, un paso fundamental para desbloquear la situación legal y de seguridad que ha mantenido las puertas del recinto cerradas.

Aunque el inminente compromiso liguero frente al Espanyol todavía tendrá que disputarse lejos del barrio, el objetivo primordial es que el balón vuelva a rodar en Vallecas el próximo 10 de octubre, coincidiendo con la visita del Athletic Club.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha sido el encargado de arrojar luz sobre el futuro a corto plazo del estadio.

En una intervención en el programa 'Buenos Días Madrid' de Telemadrid, el responsable político confirmó la recepción del documento. "Hemos recibido la auditoría ya cumplimentada. Estamos realizando los informes pertinentes para comprobar si esos elementos de los que carecía el estadio, motivados por una evidente falta de mantenimiento, se han solventado por parte del club", aseguró De Paco.

Este avance supone un gran alivio para una afición castigada por la incertidumbre, aunque la prudencia sigue marcando la hoja de ruta de las autoridades. El proceso administrativo, como recalcó el propio consejero, aún no ha concluido en su totalidad.

En estos momentos, los técnicos de la Consejería se encuentran inmersos en el análisis detallado del texto presentado. Deberán elaborar un informe técnico definitivo que servirá de base jurídica para dictar una nueva orden que permita, finalmente, levantar la medida cautelar que pesa sobre el coliseo rayista.

"Si todo está correcto, esperamos que el partido de octubre se pueda disputar con total normalidad. Vamos a intentar que ese siguiente encuentro ya se celebre allí", subrayó el dirigente regional.

A pesar de estas buenas noticias que acercan el fin del destierro vallecano, el partido de este mismo martes frente al Espanyol continuará desarrollándose en el Estadio Municipal de Butarque, en Leganés. Será, si se cumplen los plazos previstos por la administración, el último capítulo de esta anomalía deportiva que ha privado al Rayo de su mayor pilar: el aliento incombustible de su gente en la Avenida de la Albufera.

No obstante, el horizonte administrativo mantiene abierto un segundo frente de gran calado institucional. De manera paralela a la esperada reapertura, el Ejecutivo madrileño sigue adelante con el procedimiento para la extinción de la concesión de uso del estadio.

Según argumentó Mariano de Paco, la administración entiende que el club ha incurrido en un "incumplimiento grave" de sus obligaciones de conservación, situación que desencadenó la inseguridad del recinto y su clausura. Aunque la directiva ha solventado recientemente dichos desperfectos para propiciar la reapertura, el expediente de extinción continúa su curso.

La premisa de la Comunidad de Madrid es completamente innegociable: el estadio no volverá a abrir sus puertas hasta que los informes acrediten que es un recinto cien por cien seguro para aficionados, trabajadores y deportistas. Mientras la burocracia emite su dictamen final, el rayismo cuenta las horas para dejar atrás Butarque y volver a teñir de franjirrojo su histórica casa el próximo 10 de octubre.