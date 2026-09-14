Mourinho lanza un dardo por los arbitrajes a Barça y Atleti: "¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? Es extraño, ¿no?"

José Mourinho volvió a situar el arbitraje en el centro de la conversación en la víspera del partido de Liga ante el Elche.

El técnico portugués, que compareció este lunes ante los medios, aprovechó el cierre de la rueda de prensa para expresar su sorpresa por la ausencia de preguntas sobre los dos penaltis más discutidos de la última jornada: el señalado a favor del Barcelona ante el Levante y el concedido al Atlético de Madrid en su encuentro frente a la Real Sociedad.

"¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? Es extraño, ¿no?", deslizó Mourinho antes de abandonar la sala. La frase fue breve, pero suficiente para introducir un reproche implícito sobre el diferente eco mediático que, a su juicio, han tenido determinadas decisiones arbitrales.

El Barcelona recibió un penalti en el duelo ante el Levante tras una acción de Aïssa Mandi con Lamine Yamal en el inicio de la segunda parte. El defensa acabó en el suelo durante la jugada, tocó el balón con el brazo y, a continuación, se produjo un contacto con el futbolista azulgrana.

El colegiado terminó señalando el punto de penalti, aunque el acta no precisó si la sanción se debió a la mano o al posterior derribo.

La otra jugada a la que se refería Mourinho se produjo en el tramo final del partido del Atlético de Madrid. Juan Martínez Munuera señaló penalti por una mano de Ochieng dentro del área tras un córner.

El balón impactó previamente en el muslo del jugador antes de llegar al brazo, un detalle que alimentó las protestas y el debate posterior sobre la decisión.

Mourinho, en rueda de prensa. Europa Press

Influencia de Güler

"Hay gente que está más capacitada para hablar de él, hay gente que trabaja con él desde que ha llegado y que pasan informaciones de cómo ha crecido y se ha transformado a nivel físico. A nivel juego es increíble: la decisión, la estabilidad que da, la creación... Es un jugador con potencial fantástico, que tiene números interesantes. Obviamente, el análisis que hacemos nosotros es más profundo y es un chico que tiene una influencia muy grande. Igual no es top, top, top. Pero sí top, top".

Sin plazos

"Unos piden tres meses, otros diez años. A lo mejor me comuniqué mal. Obviamente quiero estar dentro de tres meses mejor que hoy, pero no tengo una capacidad mágica para decidir que en tres meses estaremos a un nivel increíble. El objetivo de cada partido es mejorar y cuanto un equipo más tiempo está junto, más capacidades tiene".

Presionar alto

"Es complicado de explicar. Creo que no es posible presionar alto los 90 minutos ni es nuestro perfil. Lo que hay que saber hacer, cuando estamos altos, comportarnos en base a eso. Igual que cuando estamos abajo. el equipo ha de saber hacer las dos cosas. No me gusta el bloque bajo, pero hay perfiles de equipos y jugadores más adaptados a eso. No quiero contradicciones entre lo que me gusta a mí y las capacidades de mis jugadores. Quiero encontrar la capacidad de presionar alto, de matar en transiciones de tres segundos, pero cuando el rival tiene capacidad de desarrollar su juego, cuando estemos en bloque bajo no hay que aceptar pasivamente. Pero no quiere sufrir tanto porque al estar en bloque bajo hay ocasiones que obligan al portero a hacer paradones, hay saques de esquina... No lo quiero".

Tchouaméni

"No sé cuál es la idea de Zidane. Habrá que respetarla. No sé decir qué sería lo mejor para él, si trabajar aquí con 4-5 jugadores del primer equipo o tener minutos con la selección. Lo mejor será, probablemente, tener minutos controlados con su selección. Pero no la acumulación de minutos y de esfuerzos. No he hablado con Zidane, pero es un hombre con sentido común y sabrá hacer lo mejor con él. Si va a la selección, que vaya para ayudar sin perjudicar la condición del jugador".

Prevención de lesiones

"Del pasado conozco los números, no el proceso. Esto es un plan global y profesional, con interacción entre todos. Digo los jugadores, el departamento técnico que tiene capacidad de prevención, procesos y de entrenamientos individuales y un departamento médico muy involucrado y con mucho trabajo invisible. Que los jugadores lleguen más pronto no es capricho, es trabajo que se hace en el gimnasio antes de iniciar el entrenamiento en el campo. Cuando salen, ellos ya tienen 35 minutos de trabajo dentro en el gimnasio o con los médicos. Estamos trabajando bien, teniendo números positivos y con una confianza importante en los jugadores. El otro día cuando cambié a Valverde, sale por previsión. Con 0-0 hubiera continuado, al límite del riesgo, pero con un 3-0 protegeremos al jugador. También hay que tener un poco de suerte, sobre todo, con lesiones traumáticas. A veces hay un número altísimo de lesiones aun trabajando muy bien el staff. Hay lesiones incontrolables".

¿Tchouaméni, titular en Elche?

"Pienso que tendrá más minutos, sí. Ante el Inter fueron 10-15, aunque todos teníamos dudas. En el siguiente han sido 25. Cada vez está mejor, más fuerte y se siente con confianza. Mañana seguro que jugará, pero aún no estoy en condiciones de decir cuánto tiempo".

Lamine y el Balón de Oro

"No voy a opinar de las declaraciones de un jugador".

Doble pivote

"No es muy defensivo poner juntos a Valverde y a Tchouaméni. Habrá cambios, igual que entre Cucurella y Carreras, entre Trent y Dumfries o entre los centrales. El modo del que trabajamos es intentar tener a toda la plantilla enchufada y pensando que todos son útiles. Eso tiene un impacto importante en el día a día, en el trabajo. Los jugadores del centro del campo alternarán. No será siempre un doble pivote y un '10'. Podemos jugar con un '6' y dos '8'. Independientemente de cada jugado, hay equilibrios que no cambian mucho en idea de juego. Puede cambiar en perfiles. Una cosa son Camavinga y Tchouaméni, otra Bernardo, otra Valverde y Jude... Siempre intentamos encontrar equilibrios sin perder nuestra identidad".

Yan Diomande, con el Real Madrid. Europa Press

Si Diomande será fijo

"No le falta nada. Si estuviera en otra plantilla, seguramente sería titular 90 minutos todos los partidos. Digo esto de Diomande y de todos. A lo largo de la temporada, se pierde gasolina en el motor y motivación interna. Si hablamos de Diomande, hay que hacerlo de Vinicius, de Arda, de Brahim y en enero de Rodrygo. Tener un indiscutible en estas dos posiciones es difícil".

Poco descanso

"En otros países me permitían ahorrarme alguna rueda de prensa. Pero seis ruedas de prensa en una misma semana, nos cansamos todos. Pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el vuestro y el mío. Y los jugadores igual. Para el Elche y el Atlético de Madrid es la misma situación. Si me decís que de la próxima nos ahorramos una rueda de prensa, yo traigo aquí algo para 'picar' juntos -risas-".

No rotar a Mbappé, Vinicius y Bellingham

"Si puedo alinearlos de nuevo mañana, los alinearé a todos de nuevo, sí. Tengo mucha confianza en cómo cada jugador se siente respecto a su cuerpo y en lo que me dice. Leo los datos, y hablo con el jugador y el personal médico para decidir. Y por supuesto, si pueden empezar, empezarán".

Cierre

"¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? Es extraño, ¿no?"