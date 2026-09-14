El hijo de Maldini, futbolista en la Serie A, da positivo en alcohol tras tener un accidente de coche en Milán y ser hospitalizado

Daniel Maldini, delantero del Cagliari e hijo del histórico Paolo Maldini, dio positivo en alcohol tras verse implicado en un accidente de tráfico durante la madrugada del domingo en Milán.

El futbolista italiano, de 24 años, fue trasladado al hospital como medida preventiva, aunque recibió el alta poco después, y las autoridades le retiraron el permiso de conducir tras superar la tasa máxima permitida.

El siniestro se produjo en torno a las 5:15 horas en via Caracciolo, al norte de la ciudad. Maldini conducía un Porsche Carrera 4 cuando colisionó con otro vehículo.

El impacto afectó también a un coche aparcado, según la reconstrucción difundida por medios italianos. En el accidente estuvieron implicadas seis personas y ninguna sufrió heridas de gravedad.

La Policía Local realizó al atacante dos controles de alcoholemia después del choque. Los resultados fueron de 0,91 y 0,89 gramos por litro, ambos por encima del máximo legal de 0,5 en Italia.

La infracción derivó en la retirada inmediata de su carnet y puede acarrear consecuencias administrativas y penales, a la espera de que avance el procedimiento abierto por las autoridades.

El abogado del jugador, Danilo Buongiorno, confirmó que Maldini se encontraba bien tras el incidente y que no padecía lesiones serias.

Daniel Maldini, junto a su padre Paolo el día que firmó su contrato con el Milan. AC Milan

El delantero fue examinado en el hospital Fatebenefratelli de Milán, abandonó el centro médico durante la mañana y quedó a disposición de la investigación sobre las circunstancias exactas del accidente.

El episodio llegó después de una jornada de fuerte contraste para el futbolista. Horas antes del accidente, Maldini había sido uno de los protagonistas de la victoria del Cagliari ante el Atalanta en Bérgamo.

El atacante marcó el penalti que decidió el encuentro, firmado con un 1-2, y encadenó su segundo gol consecutivo en la Serie A.

Daniel Maldini pertenece a una de las familias más reconocibles del fútbol italiano. Es hijo de Paolo Maldini, referente histórico del Milan y de la selección italiana, y nieto de Cesare Maldini, también exjugador y técnico del conjunto rossonero.

La tercera generación de la saga inició su carrera en las categorías inferiores del Milan, llegó a debutar con el primer equipo y posteriormente continuó su trayectoria en clubes como Spezia, Empoli, Monza y Atalanta antes de incorporarse al Cagliari.

Pendiente de los test de drogas

La investigación permanece abierta. Además del control de alcohol, las autoridades solicitaron pruebas toxicológicas, cuyos resultados definitivos todavía no se han comunicado.

Algunas informaciones italianas apuntan a un posible resultado positivo en un examen preliminar, pero será el análisis de laboratorio el que determine si existe o no presencia de sustancias y, en su caso, su naturaleza.

De momento, la única circunstancia confirmada oficialmente por varias agencias y medios italianos es el positivo de alcoholemia. El Cagliari no había emitido un comunicado público sobre el asunto al cierre de esta información.