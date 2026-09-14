Alexia Putellas, 32 años: "Soy flexible en mi preparación mental. Los cambios generan una evolución como persona"

En una extensa conversación mantenida en el canal de YouTube de ElevenTV, la plataforma de emisión gratuita creada por la propia futbolista para otorgar visibilidad internacional al fútbol femenino y ofrecer partidos a la comunidad hispanohablante, Alexia Putellas ha reflexionado sobre su trayectoria, su llegada al London City Lionesses y los procesos psicológicos de la alta competición.

La centrocampista catalana abordó la madurez emocional, la adaptación a nuevos entornos y el valor de sus hábitos cotidianos. A lo largo del diálogo, la internacional española detalló cómo sus rutinas anteriores al partido, como entrar al campo pisando con el pie derecho, ordenar la taquilla o recoger la moneda del sorteo arbitral, constituyen mecanismos de enfoque psicológico.

Lejos de ser supersticiones rígidas, las define como herramientas para canalizar la atención: "Es como una rutina para mí de estar focalizada. Hay ciertas cosas que a lo mejor no se ven porque las hago en el vestuario, pero es ir paso a paso; eso me da la seguridad de estar concentrada en el momento que toca".

Según la jugadora, estos gestos aportan una estructura mental indispensable para competir. No obstante, su traslado a Inglaterra le ha exigido distanciar costumbres acumuladas en el FC Barcelona, como saludar a sus allegados desde el césped.

Lejos de perturbarse al no localizar a sus parientes en la grada londinense, la futbolista defiende la necesidad de moldear el carácter: "Soy flexible en todos estos aspectos. Cambiamos; los cambios generan eso: todo evoluciona. Tú como persona, tu pensamiento, tu manera de relacionarte, de querer... todo cambia y evoluciona".

Alexia Putellas, con el London City Lionesses. Reuters

Esta perspectiva refleja una etapa de plenitud donde valora el aprendizaje continuo. Este dinamismo fue también el motor de ElevenTV. La idea germinó en casa de su abuela, ante la duda de cómo seguir sus encuentros tras mudarse a Reino Unido.

Al detectar la barrera en las retransmisiones internacionales, impulsó esta iniciativa sin ánimo de lucro: "Para mí esto no es un negocio; si quisiera que fuera un negocio no sería gratuito ver la liga. Simplemente es dar acceso a cuantos más partidos mejor y dar más visibilidad". Su propósito radica en afianzar una comunidad de habla hispana e inspirar a las siguientes generaciones.

Finalmente, la doble ganadora del Balón de Oro sostuvo que el futuro del fútbol femenino exige una constante reinvención física y táctica . Al analizar la progresión de los últimos quince años y la preparación de las jóvenes canteranas, Putellas concluyó que la versatilidad resulta clave en la élite actual: "Una de las cualidades que creo que estará más valorada en las jugadoras es la capacidad de adaptación que se tiene".