El Valencia despide a Carlos Corberán y lleva a cabo una revolución cesando también a Gourlay, su CEO de fútbol

El Valencia ha decidido poner fin a la etapa de Carlos Corberán al frente del primer equipo y, de forma paralela, ha ejecutado una profunda reestructuración en la parcela deportiva con el cese de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, y de todo su grupo de colaboradores.

La medida llega después de un arranque de Liga muy negativo, con un único punto sumado en las cinco primeras jornadas.

La destitución de Corberán no es, por tanto, un movimiento aislado. El club ha optado por revisar de arriba abajo su organización futbolística, prescindiendo también de Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, integrantes del equipo de trabajo de Gourlay.

El Valencia considera agotado el actual ciclo y prepara una nueva estructura para tratar de corregir el rumbo de una temporada que ha comenzado marcada por los malos resultados y la inquietud en torno al rendimiento del equipo.

Corberán llegó a Mestalla en diciembre de 2024, en un contexto delicado para la entidad. El técnico asumió entonces la responsabilidad de dirigir a un conjunto necesitado de reacción y consiguió mejorar su situación competitiva.

Su recorrido al frente del Valencia se cierra tras 72 encuentros oficiales, una cifra que refleja una etapa prolongada más allá de la urgencia que ha provocado su salida tras las primeras jornadas del nuevo campeonato.

La entidad valencianista ha destacado la entrega del entrenador y de su cuerpo técnico durante su permanencia en el cargo.

Ron Gourley y Carlos Corberán. Valencia CF

En su comunicado, el club sostiene que Corberán ejerció sus funciones con "profesionalidad, pasión y máximo compromiso", al tiempo que agradece el trabajo desarrollado por todos los miembros de su equipo.

El detonante inmediato de la decisión es el pobre balance liguero: un punto de 15 posibles. El Valencia no ha encontrado continuidad en su juego ni capacidad para transformar sus partidos en resultados, una combinación que ha disparado la necesidad de tomar medidas antes de que la situación se consolide en la zona baja de la clasificación.

La dirección del club ha entendido que el problema exigía una respuesta más amplia que el simple relevo en el banquillo

La salida de Gourlay, incorporado para dirigir el área de fútbol, refuerza esa lectura. Su marcha implica que el Valencia no solo buscará un nuevo entrenador, sino que redefinirá la planificación deportiva, la toma de decisiones y la configuración de la estructura ejecutiva vinculada al primer equipo.

El comunicado no detalla quiénes asumirán esas responsabilidades ni fija plazos para los nombramientos, aunque anuncia que la nueva organización será comunicada próximamente.

Óscar Sánchez, interino

Mientras tanto, Óscar Sánchez asumirá de manera provisional el trabajo con la primera plantilla. El técnico del Valencia Mestalla será el encargado de dirigir al grupo en los próximos días a la espera de que el club concrete el relevo de Corberán y dibuje su nuevo proyecto.

El Valencia trata de presentar el doble cese como el inicio de una nueva etapa, con la intención de construir una propuesta "sólida, competitiva y sostenible".

La dimensión de la decisión, sin embargo, evidencia la gravedad con la que el club interpreta el arranque del curso: cinco jornadas han bastado para cambiar al entrenador, al principal responsable del área deportiva y a todo su equipo.