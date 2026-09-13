El Barça sigue intratable: victoria ante el Levante al ritmo de Raphinha y sostenido en la dificultad por Adeyemi

Triunfo azulgrana en el Ciutat de Valencia (2-4) en un partido que se complicó en los minutos finales tras ir 0-3 arriba.

Levante

Barcelona

El Barça sigue imparable. El partido de este domingo en el Ciutat de Valencia fue una nueva demostración del estado de forma en que ha arrancado el curso el equipo de Flick. En especial, Lamine Yamal y Raphinha, que firmaron dos goles y dos asistencias, respectivamente. [Narración y estadísticas: Levante 2-4 FC Barcelona]

Los culés siguen invictos en el arranque de La Liga y aventajan en tres puntos al Real Madrid. El dato más demoledor se encuentra en las áreas, con 21 goles anotados en cinco jornadas y tan solo cuatro encajados. Un momento de flow que no apunta a terminarse dentro de poco, siendo Racing y Sevilla sus próximos rivales antes del parón.

El calendario sopla, además, a favor de un Barça que ya mira a un horizonte claro: mantenerse invicto hasta El Clásico del 25 de octubre. Un reto que ya no parece tan imposible ante la velocidad de crucero a la que navegan los azulgrana en el inicio del tercer año de Flick.

Hansi Flick, durante el partido. Reuters

El Levante reaccionó tarde, con dos goles entre el 79' y el 85' que apretaron al Barça. Sin embargo, Adeyemi, que salió desde el banquillo, no dejó lugar al peligro y puso la sentencia en el descuento.

El técnico alemán salió con todo su arsenal frente al Levante. Los cambios ya vendrán más adelante. Y apenas tuvieron que correr cinco minutos de reloj para empezar a construir la victoria.

Rápido y sencillo

Una combinación en la frontal de Raphinha con Fermín sorprendió a la defensa granota. El brasileño, que firmó otro recital sin necesidad esta vez de marcar, vio atacar al canterano Xavi Espart.

El lateral armó la pierna y, ante dos defensores que tampoco pusieron mucho de su parte para tapar el disparo, mandó el balón pegado al palo de la portería de Ryan.

0-1 en un abrir y cerrar de ojos para sentar el argumento de esta tarde de fútbol en Valencia. El dominio culé era evidente, sobre todo en posesión -acabó en 74-26%- porque en ocasiones el Levante también iba a tener las suyas.

Lamine Yamal regatea a un rival en el Levante - FC Barcelona. Reuters

Aunque el comienzo fue un soliloquio de los de Barcelona. Ni un cuarto de hora más tuvo que pasar hasta que llegó el 0-2. Lo obró Lamine. Fermín lanzó la contra con un pase al hueco que se come un defensor del Levante y le llega a Raphinha.

El '11' del Barça aguantó la bola hasta la línea de fondo, la pasó entre las piernas de Ryan y Yamal solo tuvo que empujarla ante la benevolencia de la zaga levantinista.

La primera parte no tuvo color, más allá de la única ocasión clara que firmó el Levante en esos 45 minutos. Una oportunidad de gol que llegó porque Pedri se duerme dentro de su área, pero ni siquiera tuvo que intervenir Joan García.

Al descanso, Flick cambió a Gerard Martín -que tenía amarilla y, además, se llevó un fuerte golpe en la cara antes de acabar el primer tiempo- por Christensen. Y la sentencia tardó poco en llegar. Otra vez Lamine, ahora de penalti.

El internacional español recibió de espaldas en el área granota y Mandi, que primero parece tocar el balón con la mano, lanza una patada en el suelo que alcanza a Lamine. El '10' del Barça, tras provocar el penalti, tomó la responsabilidad y marcó tras ajustar su disparo.

Seis minutos de desconexión

Esto parecía visto para sentencia, pero los últimos minutos del partido se convertirían en una locura. Por primera vez en la temporada, Flick empezó a mirar el reloj y es que el Levante se pondría a un gol de diferencia en seis minutos, entre el 79' y el 85'.

Dos goles motivados por dos errores. Primero uno compartido por Espart y Christensen, el lateral que cede hacia atrás asumiendo mucho riesgo y el central que se durmió. Lo aprovechó Iván Romero para poner el 1-3.

Y en el segundo, el que erró gravemente fue Bernal. En su caso por perderla ante Brugué, que después gana en fuerza y posición a Cubarsí y, a la segunda, define ante Joan.

Con seis minutos de descuento, el Ciutat de Valencia se venía arriba soñando con un empate que quince minutos antes parecía imposible. Para alivio de Flick, aparecería Adeyemi -que entró al campo en el 67'- para calmar la situación.

Adeyemi celebra su gol contra el Levante. Reuters

El delantero alemán, ex del Dortmund, puso el 2-4 definitivo ya en el añadido tras marcarse un jugadón él solo. Recogió el balón casi en la mitad del campo y echó a correr esquivando rivales. Definió y, así, aseguró los tres puntos para el Barça.

Con ese impulso final de Adeyemi, fichado este verano y que antes de eso pudo, incluso, marcar de escorpión, los culés mantuvieron su invicto tras su primer momento de dificultad en esta temporada 2026/27.