Yan Diomande, 19 años: "Si vuelvo a casa sigo jugando al fútbol con las sandalias de plástico que usaba de niño"

Yan Diomande se ha convertido este verano en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Sin embargo, tras la deslumbrante cifra de su traspaso y los focos de la élite mundial, el extremo marfileño de 19 años conserva la humildad de sus raíces.

En una emotiva carta abierta publicada en la plataforma The Players' Tribune bajo el título "Dear Roxane", el futbolista rindió homenaje a su hermana fallecida a los 15 años y rememoró los sacrificios que marcaron su infancia en Costa de Marfil antes de alcanzar el estrellato en Europa.

En la misiva, Diomande evocaba con nostalgia las vivencias de su niñez en Abidjan y el arraigo constante hacia sus orígenes: "Creciendo, siempre jugaba con esas sandalias de plástico blanco. Incluso cuando vuelvo a casa ahora, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición".

La austeridad dominó sus primeros años en un hogar superpoblado donde se escondía a medianoche para ver fútbol a bajo volumen. Recordando esa etapa de escasez, afirma: "No conocíamos la riqueza ni la pobreza. Solo conocíamos la felicidad".

Asimismo, el atacante confiesa con tono risueño cómo calmaba el hambre junto a sus compañeros de academia: "Los otros niños y yo solíamos ir al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre. Hacíamos un 'atraco al banco'".

Separado de su entorno familiar con apenas nueve años para perseguir su carrera, la trágica pérdida de su hermana tras su debut en España alteró radicalmente su visión sobre el dinero y las posesiones materiales.

Yan Diomande, con el Real Madrid. Reuters

Durante su estancia inicial en el Leganés, sintió la inmensa carga económica que pesaba sobre sus hombros: "Cuando estaba en el Leganés, todo lo que ganaba lo enviaba a casa. Llegó un punto en que ya ni siquiera quería dinero. Era solo una carga".

Esta dolorosa experiencia modeló su desapego de la opulencia: "Estaba equivocado sobre una cosa. No quiero ser rico. Veo lo que le hace a la gente, incluso a la familia".

Su posterior paso por Alemania con el RB Leipzig afianzó una disciplina profesional intransigente. A causa de su puntualidad obsesiva, en el vestuario germano le pusieron un apodo curioso: "Empecé a llegar 90 minutos antes a todo. Llegaba tan temprano todo el tiempo que los chicos empezaron a llamarme 'El Alemán'".

Hoy, consagrado en la cumbre tras desembarcar en el conjunto blanco, Yan Diomande afronta el fútbol no como una exhibición personal, sino como un pacto sagrado.

"Todo lo que hago en un campo de fútbol es por ti", concluye en su escrito, dedicado a mantener viva la memoria de Roxane en cada encuentro.