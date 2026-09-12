Pablo Barrios no levanta cabeza: sufre una lesión en el sóleo y tiene muy difícil llegar al derbi contra el Real Madrid

Lo que el pasado miércoles encendió las alarmas en Anfield ha terminado por confirmarse como un serio contratiempo para el Atlético de Madrid. Pablo Barrios está lesionado y tendrá que parar debido a una lesión en el sóleo.

El centrocampista rojiblanco ya dio muestras de preocupación cuando fue sustituido en la segunda parte ante el Liverpool. Ahora ya se conoce el alcance del problema: no se trata de una lesión de mucha gravedad, pero sí de una dolencia que le obligará a perderse los próximos compromisos del equipo.

Barrios no estará este domingo en Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad. Tampoco podrá participar, en principio, en el encuentro del miércoles ante Osasuna en el Metropolitano. Y su presencia en el derbi frente al Real Madrid aparece también seriamente comprometida.

Pablo Barrios no estará disponible para San Sebastián.



El centrocampista acabó con molestias el encuentro ante el Liverpool y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se ha confirmado que sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha. pic.twitter.com/XQCWf0LP8j — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2026

La baja llega en uno de los momentos de mayor exigencia para el Atlético. El equipo afronta una semana especialmente intensa, con tres partidos en pocos días, y lo hará sin uno de sus futbolistas más importantes.

La lesión supone un contratiempo para el centro del campo del Atlético, que pierde a uno de sus futbolistas habituales. Simeone no podrá contar con el que considera su mejor centrocampista, como ha reconocido públicamente en varias ocasiones.

Ahora dispone de Koke, Hjulmand, Cardoso, Mendoza y Vargas para la demarcación, a la espera del retorno de Barrios, uno de los futbolistas que elevan el nivel del Atlético

La buena noticia dentro del contratiempo es que la lesión no reviste, en principio, una gravedad elevada. Sin embargo, los plazos obligan a Barrios a parar y dejan en el aire su participación en el derbi madrileño, el partido que cerrará una semana especialmente exigente para el conjunto rojiblanco.

El Atlético pierde así a una de sus referencias justo cuando más necesita mantener su competitividad. Ahora será el turno de las alternativas de Diego Simeone para afrontar una semana de máxima intensidad sin Barrios.