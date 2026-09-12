Nueve años de cárcel y 80.000 euros de multa para el líder del asalto con violencia a Donnarumma en París

Ilyas Kherbouch, alias 'Ganito', ha sido condenado a nueve años de prisión y a una multa de 80.000 euros por ser el 'cabecilla' en el violento asalto sufrido por Gianluigi Donnarumma y su pareja, Alessia Elefante, en su domicilio de París en julio de 2023.

La sentencia también afecta a otros acusados. Moktar Diop, de 24 años, ha sido condenado a cinco años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento, mientras que Khyan Mamouni, de 22 años, ha sido absuelto. La Fiscalía lo había señalado, junto a Kherbouch, como uno de los responsables de planificar y dirigir la operación. Ambos habían negado las acusaciones.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 21 de julio de 2023, cuando varios individuos irrumpieron en la casa que Donnarumma y Elefante ocupaban en la exclusiva Avenue Montaigne, una de las zonas más lujosas de París.

Lo que inicialmente podía parecer un robo terminó convirtiéndose en una experiencia mucho más traumática. Donnarumma fue despertado por uno de los delincuentes, que le hizo un gesto para que guardara silencio. Poco después, según declaró el futbolista a los investigadores, recibió un golpe en la cara con un puño americano y fue amenazado con un cuchillo.

Los asaltantes comenzaron entonces a exigir dinero y objetos de valor, especialmente relojes. Donnarumma les entregó uno de sus relojes de lujo, un Audemars Piguet. Mientras tanto, su pareja también fue atacada.

Alessia Elefante estaba embarazada de pocas semanas cuando se produjo el asalto. Según su declaración ante los investigadores, los delincuentes le exigieron dinero y relojes y ella les entregó un reloj Cartier, varias joyas y unos 2.000 euros en efectivo. También le pidieron la combinación de una caja fuerte.

Elefante aseguró que no conocía la clave y que la caja, además, estaba vacía. Los asaltantes no la creyeron y reaccionaron con violencia. Según su testimonio, la tiraron del pelo y uno de ellos la golpeó en las piernas. La joven les informó de que estaba embarazada, pero los agresores continuaron.

Finalmente, Donnarumma proporcionó la combinación de la caja fuerte. Al abrirla, comprobaron que, efectivamente, no contenía dinero ni objetos de valor.

Donnarumma, durante el Manchester City - Crystal Palace. Europa Press

Los delincuentes abandonaron la vivienda con un importante botín compuesto por relojes, joyas, bolsos de lujo, dinero en efectivo y las llaves de varios vehículos, entre ellos un Mercedes y un Lamborghini. El valor total de lo sustraído se ha estimado en torno a un millón de euros.

Sin embargo, las consecuencias del asalto fueron mucho más allá de las pérdidas económicas. Poco después del robo, Alessia Elefante sufrió un aborto espontáneo. La pérdida del embarazo añadió una dimensión especialmente dolorosa a un episodio que la pareja ya había descrito como traumático.

Donnarumma habló públicamente de lo sucedido poco después del ataque y definió aquellos momentos como de "profundo terror". El portero no ha acudido al juicio celebrado en París, al igual que su pareja.

Una organización criminal

La investigación reveló además una estructura organizada detrás del asalto. Según la acusación, Kherbouch y Mamouni habrían participado en la planificación del robo incluso mientras se encontraban en prisión. Kherbouch contaba ya con numerosos antecedentes penales y fue considerado por la Fiscalía uno de los principales responsables de la operación.

Otros implicados ya habían sido juzgados. Dos de los participantes eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos y fueron condenados a tres y cuatro años de prisión por un tribunal de menores. Un cuarto sospechoso, que había reconocido su participación y aseguró haber sufrido presiones de sus cómplices, se suicidó en 2024.

La condena de Kherbouch supone así el principal desenlace judicial de un asalto que comenzó como un robo y terminó dejando profundas consecuencias para sus víctimas.