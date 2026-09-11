El refrán de Mourinho contra las críticas a Vinicius y Mbappé: "Sólo se tiran piedras a los árboles que tienen fruto"

Mourinho salió este viernes en defensa de Vinicius Jr. y Kylian Mbappé ante las críticas recibidas por ambos futbolistas.

En la víspera del partido contra el Rayo Vallecano, el técnico del Real Madrid recurrió a un proverbio portugués para explicar que la exigencia y los reproches se concentran sobre los jugadores decisivos.

"En Portugal hay un proverbio: tú solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. Lo que ha hecho Vinicius aquí en estos años: cuántas Champions ha ganado, cuántas eliminatorias ha ganado... Es un árbol que tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos, quiere lo mejor de Vinicius", afirmó Mourinho.

El entrenador blanco sostuvo que el brasileño recuperará su mejor versión y destacó su implicación sin balón, así como sus registros físicos. "Este Vinicius trabaja más que nunca, que en la era de los datos está muy cerca de su velocidad máxima, en números récord de balones recuperados... El mejor Vinicius va a llegar".

Mourinho no quiso entrar a censurar directamente los pitos de una parte de la afición, aunque sí expresó su desánimo y vinculó el rendimiento colectivo a la conexión entre equipo y grada. El portugués subrayó el compromiso mostrado por Vinicius y dejó claro que esa actitud pesa en sus decisiones.

"No quiero ni opinar, no se trata de criticar ni opinar. No soy nadie como para ni siquiera opinar. Me quedo triste, porque soy muy exigente con los míos", señaló. "Yo respeto al jugador que lo da todo. Quería jugar, quería ayudar, ha jugado como equipo, ha jugado con respeto por su escudo".

El técnico añadió que ese tipo de respuesta convierte al jugador en alguien especialmente protegido dentro del vestuario. "Este tipo de jugador me tiene siempre a su lado. No significa que vaya a jugar siempre, pero significa que me tendrá siempre a su lado".

La importancia de la unión

Mourinho insistió en que un estadio alineado con su equipo eleva de forma notable las posibilidades de ganar. Sin negar el derecho de la grada a manifestar su opinión, defendió que la unión entre futbolistas y aficionados puede marcar la diferencia en los momentos clave de la temporada.

"Desde mi experiencia, no sólo en el Madrid, cuando hay unión entre equipo y estadio es... no quiero decir imbatible, pero sí casi imbatible", explicó. "Cuando trabajas como equipo con el estadio, eres imbatible. Pero cada estadio, en determinado momento, tiene derecho a reaccionar".

El portugués trasladó el mismo argumento al caso de Mbappé. Para Mourinho, cuestionar la aportación del delantero francés ignora su capacidad goleadora y, sobre todo, su disposición para colaborar en tareas defensivas aun en circunstancias de desgaste extremo.

Mbappé y Vinicius se abrazan. EFE

"No hablo de quien critica. Utilizo el mismo proverbio que con Vini. Es un árbol con mucho, muchísimo fruto. Tiene razón. Un jugador de 40 goles nunca es un problema para el equipo", aseguró.

Mourinho puso como ejemplo un tramo final de partido en el que, según su lectura, Mbappé mantuvo el esfuerzo defensivo pese al cansancio. "He visto al equipo estar en los últimos minutos con 10, defendiendo por la izquierda con Cucurella ya muerto, con Kylian ya muerto, y lo he visto. Yo como entrenador valoro esto de una manera increíble. Para mí es una alegría este tipo de comportamiento".

El entrenador lamentó que algunas interpretaciones se centren únicamente en las dificultades defensivas del equipo y no ponderen su producción ofensiva. "Dicen después que no hemos defendido bien, que podíamos haber sufrido tres o cuatro goles. Tampoco dicen que podríamos haber metido ocho".

El Rayo, prioridad inmediata

Pese a los asuntos que rodearon la comparecencia, Mourinho evitó adelantar su alineación y situó el encuentro ante el Rayo Vallecano como la única prioridad. Con una secuencia de tres compromisos en nueve días, el técnico admitió la necesidad de introducir piernas frescas después del esfuerzo realizado ante el Inter.

"No quiero decir quién juega y quién no. No pienso en los tres partidos, pienso en el de mañana. Lo queremos y tenemos que ganar", manifestó. "Hemos trabajado muchísimo en el partido del Inter, pero tenemos muchas opciones más porque tenemos nuevas piernas. Son tres partidos en nueve días, pero el foco es mañana y cómo ganar".

También fue preguntado por Yan Diomande, aunque no reveló si el jugador tendrá presencia desde el inicio. Su mensaje fue claro: el cuerpo técnico evaluará el desgaste acumulado, pero no preparará el duelo contra el Rayo pensando en los siguientes compromisos.

Courtois y Mundial 2030

Sobre la situación contractual de Thibaut Courtois, Mourinho transmitió tranquilidad. Destacó que el guardameta mantiene una edad favorable para su posición y valoró que su ausencia de la Liga de Naciones le permitirá concentrarse en el calendario madridista.

"Ni yo ni el club estamos preocupados. Para ser portero es joven y, además, ha decidido esta temporada no estar con su selección en la Liga de Naciones, lo que le permite estar más centrado en el Real Madrid. Se hizo un partidazo el martes".

Mourinho habla con Vinicius tras cambiarle contra el Inter. EFE

El técnico también elogió la convivencia entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, dos jugadores que consideró representativos del ambiente de un grupo que, a su juicio, funciona de forma autónoma y solidaria.

"Yo no he hecho nada, ellos todo. La amistad que hay en el grupo, el ganar o perder juntos, el apoyo desde el banquillo a los compañeros que están en el campo, el ayudar a cerrar el partido de quien entra en el último minuto... El grupo es fantástico", dijo. "El mérito es de los jugadores: ellos han construido un grupo que me gusta mucho".

Por último, Mourinho se pronunció sobre la sede de la final del Mundial de 2030. Aunque reconoció su vínculo con Lisboa, defendió que un escenario histórico como el estadio del Real Madrid debería albergar el partido decisivo.

"Una cosa es dónde debería y otra cosa es dónde me gustaría. Me gustaría que fuera en Lisboa, perdonadme -ríe-", comentó. "Si puedes jugar en un estadio mítico e histórico, donde han jugado alguno de los mejores de la historia, el estadio del club más importante de la historia del fútbol, debería ser aquí. Si fuera entrenador del Benfica te diría exactamente lo mismo".