El Real Madrid bate un récord en el límite salarial de LaLiga con 832 millones de euros y supera en 250 al Barcelona

LaLiga ha publicado este jueves 10 de septiembre los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de Primera y Segunda División tras el cierre del mercado estival.

Una vez más, el Real Madrid se mantiene como el club con mayor capacidad de gasto del campeonato, con 832 millones de euros, lo que supone un récord absoluto y mejorando los 71 millones desde la última actualización el pasado mes de marzo.

El FC Barcelona experimenta una de las subidas más significativas de esta actualización. La entidad azulgrana pasa de los 432,8 millones de euros que tenía en el mes de marzo a fijar su nuevo límite en 582,76 millones de euros.

💰 Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los clubes de #LALIGAEASPORTS y #LALIGAHYPERMOTION tras el mercado de fichajes de verano.



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ℹ️ Si quieres entender cómo funciona el LCPD, te lo explicamos en este vídeo: https://t.co/C2n7fJBLMI pic.twitter.com/kdjvvTvAm3 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 10, 2026

A pesar de esta notable inyección que oxigena las arcas culés tras el mercado veraniego, la diferencia con el Real Madrid sigue siendo abismal: exactamente 250 millones de euros separan a los dos gigantes del fútbol español.

Por su parte, el Atlético de Madrid consolida su tercera posición en la tabla. El conjunto rojiblanco sigue creciendo sostenidamente y eleva su techo salarial hasta los 361,28 millones de euros (frente a los 336 millones del pasado mes de marzo), lo que le ha permitido acometer importantes operaciones durante la reciente ventana de traspasos

Inmediatamente después del trío de cabeza, se asienta un bloque de equipos con unas finanzas estabilizadas en la zona noble de la tabla. El Villarreal CF se erige como el cuarto club con mayor margen, alcanzando los 170,56 millones de euros, seguido por un Real Betis que sube hasta los 142,84 millones, superando a varios de sus rivales directos.

Por su parte, el Athletic Club y la Real Sociedad mantienen un pulso muy parejo; los bilbaínos fijan su LCPD en 139,20 millones, mientras que los donostiarras se sitúan muy cerca con 137,19 millones.

Un escalón por debajo se encuentra el Valencia, que se queda a las puertas de la barrera de los cien millones, estableciendo su límite en 98,81 millones de euros.

En la lista facilitada por LaLiga también destaca la presencia de clubes históricos que, pese a sus recientes periplos por distintas categorías, muestran un músculo económico importante en el fútbol profesional.

Es el caso del Deportivo de La Coruña, que irrumpe con fuerza con un límite de 64,01 millones, superando a equipos como el RCD Espanyol (61,79 millones) o el Racing de Santander (53,18 millones).

En la parte más baja de este listado se constata la agónica situación financiera del Sevilla FC. Si hace unos meses lograba un ligero respiro al subir a 22 millones, la actualización de septiembre vuelve a castigar a la entidad hispalense, que se sitúa en la cola con apenas 20,16 millones de euros.

En la otra cara de la moneda dentro de la zona humilde destaca el Levante, que experimenta un gran alivio. Tras haber sufrido el mayor recorte en marzo bajando a 17 millones, el equipo granota consigue recuperar terreno y fija su nuevo tope salarial en 45,57 millones de euros.

En total, el importe global del Límite de Coste de Plantilla Deportiva para los equipos mostrados en esta actualización asciende a 3.109,67 millones de euros.