El éxito de Fernando Torres (42) fuera del fútbol: su cadena de gimnasios cierra el ejercicio con un beneficio de 600.000 euros

Fernando Torres, en el homenaje a Griezmann en el Metropolitano. Europa Press

Fernando Torres consolida la rentabilidad de New Fitness Group. La empresa vinculada al exjugador del Atlético de Madrid cerró su segundo ejercicio consecutivo con beneficios y elevó de forma significativa su resultado neto.

Según las cuentas anuales a las que ha tenido acceso Palco23, la compañía registró un beneficio de 591.488 euros a 31 de diciembre de 2026, frente a los 8.841 euros contabilizados dos años antes, lo que supone multiplicar por 74 su resultado.

La evolución positiva del beneficio se produjo en un contexto de descenso de la facturación. New Fitness Group ingresó 1,71 millones de euros, un 4,5% menos que los 1,79 millones registrados en 2024.

Este retroceso se vio parcialmente compensado por la evolución de los ‘otros ingresos de explotación’, que superaron los 40.000 euros tras más que duplicarse en el ejercicio.

Uno de los principales factores que explica el salto del resultado se encuentra en el deterioro del valor de un inmovilizado, que generó un impacto de 761.064 euros en la cuenta de resultados.

Fernando Torres .

Esta partida elevó el resultado de explotación hasta 720.076 euros, frente a los 52.187 euros del ejercicio anterior. Al tratarse de cuentas anuales abreviadas, New Fitness Group no especifica la naturaleza concreta de este apunte contable.

En el capítulo de costes, los gastos de personal aumentaron un 5,1% y superaron los 900.000 euros. La plantilla estaba formada por 35 trabajadores.

Por su parte, los aprovisionamientos se situaron cerca de los 70.000 euros, tras crecer un 70%, mientras que los ‘otros gastos de explotación’ alcanzaron los 721.301 euros, un 27% menos que en el ejercicio precedente.

La trayectoria de la compañía ha estado marcada por una evolución irregular de sus resultados. En 2014, New Fitness Group registró pérdidas de 451.620 euros, que se redujeron hasta 268.623 euros negativos un año después. En 2016, la empresa volvió a beneficios, con 182.588 euros, aunque en 2017 el resultado positivo se limitó a 3.085 euros.

Los beneficios se mantuvieron en 2018 y 2019, con 145.986 euros y 101.940 euros, respectivamente. La irrupción de la pandemia de Covid-19 volvió a llevar a la compañía a números rojos, con unas pérdidas de 207.100 euros en 2020.

Un año después, el resultado negativo fue de 101.737 euros, mientras que en 2022 las pérdidas alcanzaron los 164.381 euros. En 2023, New Fitness Group perdió 90.214 euros.

La compañía, especializada en gimnasios de posicionamiento ‘premium’, dispone actualmente de seis centros en Madrid. Su red está formada por los clubes de Guindalera, en la calle Brescia; Retiro, en la calle Fuenterrabía; Acacias, en el paseo de Acacias; Valdebebas, en la avenida José Antonio Corrales; El Cañaveral, en la avenida Miguel Delibes; y spAce Chamberí, situado en la calle Santa Engracia.

La red se redujo en julio del pasado año con la salida de dos establecimientos, ubicados en Pinto y Aranjuez. Ambos centros fueron incorporados a la red de VivaGym.

En paralelo a la evolución de su negocio, New Fitness Group ha reforzado su presencia en eventos deportivos. La compañía ha alcanzado recientemente un acuerdo con el Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, que se celebra este fin de semana en el circuito de Madring.

En virtud del acuerdo, New Fitness Group ejercerá como colaborador oficial y contará con un espacio propio dentro de la ‘fan zone’ del Distrito E.