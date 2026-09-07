El frío lejos del Bernabéu asola a Mbappé: tres goles fuera de casa en 2026 y una tendencia que puede marcar La Liga

Kylian Mbappé atraviesa una severa crisis goleadora cuando el Real Madrid juega lejos de su estadio. La reciente derrota por 1-0 ante el Real Betis en La Cartuja no fue un tropiezo aislado, sino la confirmación de un problema evidente: el rendimiento del delantero francés cae en picado en los partidos a domicilio disputados durante este 2026.

El encuentro en Sevilla expuso de forma directa la falta de acierto que arrastra el atacante. En una de las jugadas clave del partido, tras una asistencia de Vinícius Júnior que le dejó con la portería a su merced, Mbappé perdonó una doble ocasión inmejorable.

Su primer remate fue bloqueado por el central Natan y, en el rechace consecutivo, Marc Bartra evitó el tanto despejando el balón con el pecho sobre la misma línea de gol cuando el portero ya estaba batido.

El tramo final del partido agudizó la situación. Con el Madrid por detrás en el marcador tras el tanto de Parrott, Mbappé tuvo la oportunidad de rescatar un punto desde el punto de penalti en el tiempo de descuento. Sin embargo, el guardameta Álvaro Valles adivinó sus intenciones y detuvo el lanzamiento.

Aunque el conjunto blanco reclamó al VAR la repetición de la pena máxima por invasión de área, la decisión se mantuvo. El fallo condenó al Madrid a la derrota y certificó que el apagón del francés como visitante es una realidad ineludible.

Apagón alarmante

Los fríos números de este año natural hablan por sí solos. En lo que llevamos de 2026, los registros de Kylian Mbappé como visitante son inusualmente bajos para el referente ofensivo del equipo. En sus ocho salidas ligueras de este año, el francés apenas ha logrado marcar tres goles.

Para encontrar la última vez que Mbappé celebró un tanto lejos del Santiago Bernabéu en La Liga hay que remontarse al 8 de febrero de 2026, cuando firmó un gol en la victoria por 0-2 ante el Valencia.

Evolución goles - partidos de Mbappé en 2026 fuera de casa. EE

Desde entonces, ha encadenado seis partidos a domicilio sin ver puerta: se marchó de vacío en las visitas al Sevilla, Betis (en dos ocasiones, la temporada pasada y la actual), Mallorca, Osasuna y, más recientemente, en la derrota frente al Espanyol.

Este déficit resulta aún más llamativo cuando se compara directamente con sus cifras de 2025. Hace apenas un año, Mbappé era garantía de gol en territorio rival. Durante ese año natural, disputó 17 encuentros lejos de su afición y anotó 19 dianas.

Evolución goles - partidos de Mbappé en 2025 fuera de casa. EE

Actuó como un recurso letal que solventaba las salidas más complicadas, logrando tripletes en estadios de máxima exigencia como el del FC Barcelona (4-3) o en Valladolid (0-3), además de firmar dobletes ante el Athletic Club, el Levante, el Oviedo y el Villarreal.

El contraste es drástico: ha pasado de promediar más de un gol por partido como visitante a firmar actuaciones discretas impropias de su nivel.

Sin margen de error

El problema de esta sequía a domicilio trasciende lo estadístico y se convierte en una amenaza directa a las aspiraciones del Real Madrid al título. La Liga actual no permite margen de error frente a un rival directo que no levanta el pie del acelerador.

El FC Barcelona va a imponer una velocidad de crucero en el campeonato, asegurando un ritmo de puntuación muy alto que va a exigir la excelencia absoluta de sus perseguidores.

En un torneo donde la barrera de puntos para ser campeón se encarece cada jornada, ceder terreno es un lujo letal. Los pinchazos fuera de casa pueden ser determinantes a la hora de decidir el título. El Barcelona está demostrando solidez y castiga cada error del Madrid sumando de tres en tres, sin importar el escenario.

Para ganar esta liga al Barça, el Real Madrid necesita su versión más contundente, y eso pasa obligatoriamente por recuperar al mejor Kylian Mbappé a domicilio. El empuje del Bernabéu sirve para asegurar los partidos como local, pero los campeonatos se deciden en la eficacia de las salidas.

Si el delantero no revierte esta dinámica negativa y recupera los registros que mostró en 2025, arrebatarle La Liga al conjunto azulgrana será una tarea casi imposible.