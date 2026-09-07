La Champions echa a rodar con el PSG como rival a batir y Real Madrid, Barça, Bayern, City, Arsenal, Inter y Atleti al acecho

Han pasado tres meses y medio desde que el Paris Saint-Germain levantara en Budapest su segunda Champions consecutiva, la segunda de su historia, además. El martes, en Brujas y en Atenas al mismo tiempo (18:45 horas), echará a rodar el balón de las estrellas.

Cada equipo tiene su propio objetivo, pero todos coinciden en el mismo sueño: levantar la Orejona. Este año, el Metropolitano será la sede de la final. PSG, Real Madrid, Arsenal, Barça, Bayern Múnich, Manchester City, Inter de Milán y Atlético de Madrid son los grandes candidatos.

No hay mucho margen para la sorpresa, pero equipos como el Manchester United, el Aston Villa, el Nápoles o el Borussia Dortmund pueden dar la sorpresa y eliminar a algunos de los cocos. Es un todos contra todos, aunque eliminar al PSG de Luis Enrique es el principal reto.

PSG: el campeón llega con dudas

El Paris Saint-Germain afronta la nueva Champions con una condición que pesa tanto como ilusiona: es el bicampeón de Europa. El equipo de Luis Enrique conquistó su primera Orejona en 2025 y volvió a levantarla en mayo de 2026, cuando derrotó al Arsenal en la final de Budapest.

La paradoja es que el campeón llega al estreno europeo con más dudas de las habituales. El PSG no ha empezado bien la Ligue 1: tres jornadas sin ganar y la derrota en el Parque de los Príncipes ante el Mónaco les ha dejado a siete puntos del liderato.

Real Madrid: la oportunidad para Mourinho

El Real Madrid sigue siendo el gran nombre propio de la competición, para eso es el rey. Nadie ha ganado más Champions -15-. Sin embargo, el conjunto blanco viene de una temporada en blanco, una anomalía para el club más grande del mundo.

La eliminación ante el Bayern en los cuartos de final de la pasada Champions precipitó una reconstrucción que incluye una figura tan inesperada como conocida: José Mourinho.

El portugués ha insistido en que no siente una presión añadida por ganar la Champions, pero la realidad del Bernabéu es otra: con Mbappé, Vinícius, Bellingham, el Madrid parte siempre entre los favoritos. La primera prueba europea llegará además por todo lo alto: el Inter visita el Bernabéu a las 21:00 horas.

Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido contra el Inter. Europa Press

Arsenal: de campeón inglés a aspirante europeo

Los 'gunners' acaban de proclamarse campeones de la Premier League por primera vez en 22 años. El problema es que la temporada pasada dejó también una herida difícil de olvidar: el Arsenal llegó hasta la final de la Champions y perdió ante el PSG en los penaltis.

Ahora los de Mikel Arteta tienen la oportunidad de transformar aquella decepción en experiencia. El arranque de la defensa del título liguero está siendo magnífico: tres partidos, tres victorias y nueve puntos, incluida una remontada de prestigio ante el Chelsea.

La gran incógnita es si el Arsenal tiene todavía ese último punto de jerarquía que exige la Champions, especialmente después de haber perdido dos finales europeas en poco más de dos décadas y de quedarse a un paso de la gloria hace apenas cuatro meses.

Barça: hambre europea

El Barça llega probablemente en uno de los mejores momentos de los últimos años. La última Champions azulgrana se remonta a 2015, cuando el equipo que dirigía Luis Enrique derrotó 3-1 a la Juventus en Berlín, y desde entonces el club ha atravesado demasiados años de decepciones europeas.

El cambio de ciclo iniciado con Hansi Flick ha devuelto al Barça a ser un club que pelea por todo. Lamine, Pedri, Raphinha y compañía forman una generación que ya sabe lo que es ganar en España y que busca ahora dar el salto definitivo en Europa.

Fermín, Lamine y Raphinha celebran uno de los goles ante el Valencia. EFE

Bayern Múnich: tiene cuentas pendientes

El Bayern recuperó la Bundesliga en 2026 y lo hizo con autoridad, pero el vigente campeón les despertó del sueño en semifinales. La última Champions del conjunto bávaro, sin embargo, queda ya algo lejos: fue en 2020, en aquella final de Lisboa ante el PSG que el conjunto alemán ganó por 1-0.

Ahora vuelve a partir entre los favoritos con Harry Kane, Olise y Luis Díaz. El inicio de esta temporada ha sido menos perfecto: después de dos victorias ante Leipzig y Augsburgo, el Bayern se dejó dos puntos en el 0-0 contra el Schalke. Pero su techo competitivo sigue siendo enorme.

Manchester City: volver a la cima europea

El Manchester City sigue siendo un candidato inevitable aunque su época de dominio absoluto haya perdido algo de brillo. Su única Champions llegó en 2023, y desde entonces ha seguido acumulando éxitos domésticos.

La temporada pasada volvió a levantar la FA Cup, imponiéndose 1-0 al Chelsea, pero perdió la Premier ante el Arsenal y volvió a quedarse fuera de la pelea por la Champions mucho antes de lo que habría deseado.

El equipo ha comenzado la Premier con tres victorias consecutivas, aunque la última, un 1-0 ante el recién ascendido Coventry, dejó más dudas que certezas. Haaland sigue siendo el gran argumento ofensivo, aunque la gran incógnita será comprobar cuánto tarda en funcionar una reconstrucción que lidera Enzo Maresca.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria ante el Sevilla. Europa Press

Inter: despertar de la pesadilla de las finales

El Inter llega a esta Champions desde una posición de enorme respeto. Es el vigente campeón de Italia y además acaba de empezar la defensa del título con un pleno de tres victorias: 4-1 al Monza, 1-0 al Cagliari y un espectacular 3-2 al Napoli.

La paradoja del Inter es que sus últimos años europeos han sido mejores de lo que dice su palmarés. Su última Champions continúa siendo la de 2010, la del histórico triplete de Mourinho, pero desde entonces ha vuelto a alcanzar dos finales, en 2023 y 2025, y en ambas terminó perdiendo.

Atlético de Madrid: el eterno aspirante

El Atlético es quizá el candidato más difícil de colocar junto a los gigantes que sí han levantado recientemente la Copa de Europa. Los rojiblancos nunca han ganado la Champions, pese a haber disputado tres finales -1974, 2014 y 2016-.

La temporada pasada volvieron a dar un paso adelante en Europa: alcanzaron las semifinales por primera vez en nueve años y eliminaron al Barcelona en cuartos, aunque después el Arsenal terminó con su recorrido.

El problema es que el nuevo curso ha comenzado con un Atlético bastante menos fiable de lo que exige una competición como esta. Simeone sigue teniendo una plantilla capaz de competir contra cualquiera, pero ahora mismo parte un escalón por debajo de PSG, Madrid, Barça, Bayern, City, Arsenal e Inter.