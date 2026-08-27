Sorteo Champions 2026-2027, hoy en directo | Los rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis y Villarreal
El Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal ya conocen sus rivales de Champions League 2026-27.
⚽ Los rivales del sorteo de UEFA Champions League de los equipos españoles:
El Real Madrid se enfrentará a Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK Atenas.
El FC Barcelona se medirá al Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah FC.
El Atlético de Madrid jugará contra el Bayern, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart
El Real Betis jugará contra Arsenal, Bayern, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan de Bratislava.
El Villarreal jugará contra PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah y Slavia de Praga.
🏆 Los enfrentamientos de la Champions League:
El PSG se medirá al FC Barcelona, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slavia Bratislava y Como.
El Liverpool FC jugará contra el Atlético de Madrid, Inter de Milán, Porto, Club Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y LASK.
El Arsenal FC se enfrentará contra el Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.
El Bayern de Múnich jugará contra el Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia de Praga y Viking.
El Inter de Milán tendrá como rivales al Real Madrid, Liverpool, Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart y Slovan de Bratislava.
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Sorteo Champions 2026.27, hoy en directo | Los rivales del Real Madrid: del Inter en casa a la visita al Arsenal en Londres
El Real Madrid ya conoce a los ocho rivales que verá en la Champions League. El conjunto blanco recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al Inter de Milán, al PSV, al RB Leipzig y al LASK austriaco.
En cuanto a sus desplazamientos lejos de Chamartín, el equipo madridista afrontará cuatro salidas. Le tocará visitar al Arsenal en Londres, a la AS Roma en Italia, al Shakhtar Donetsk y al AEK de Atenas en Grecia, completando así su calendario en la fase de liga.
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Sorteo Champions 2026.27, hoy en directo | Finaliza la gala del sorteo en el Grimaldi Forum de Mónaco
Tras la extracción de los cuatro bombos por parte de David Villa y Thierry Henry junto al equipo técnico de la UEFA, los 36 clubes participantes ya conocen el camino exacto de ocho partidos que deberán recorrer en esta fase de liga unificada.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | Va el Bombo 4: los enfrentamientos de la fase de liga
Lens jugará contra el Manchester City, Liverpool, Sporting CP, Brujas, Bodo/Glimt, Leipzig, Como y Slavia Praga.
Slavia Praga se medirá al Arsenal, Bayern Múnich, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbache y Lens.
Sabah contra Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarrreal, Slavia Prga y Viking.
Stuttgart jugará contra Atlético de Madrid, Inter, Brujas, PSV, Lille, Galatasaray, Viking y Slavia de Bratislava.
Como 1907 tendrá como rivales al PSG, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, Lens y AEK Athens.
LASK contra Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting CP, Fenerbache, Bodo ¡/Glimt, Slavia Bratislava y AEK Athens.
Viking se medirá Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyernood, Napoli, Sabah y Stuttgart.
AEK Athens jugará frente al Real Madrid, Man City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK y Como.
Slovan Bratislava tendrá como rivales a Inter, PSG, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart y LASK.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | Lille y Napoli ya conocen sus rivales
Napoli jugará contra Arsenal, Manchester City, Brujas, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking y Sabah.
Lille se medirá a Bayern, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo/Glimt, Bratislava y Stuttgart.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | Los rivales del Galatasaray
Galatasaray medirá al FC Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK Athens.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | Los rivales del Fenerbachce y Feyenoord
El Fenerbachce jugará contra Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa, Vullarreal, Shaktahr Donetsk, Slava Bratislava y LASK.
Feyenoord jugará contra Inter de Milán, FC Barcelona, Porto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como y Viking.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | Los rivales del RB Leipzig
RB Leipzig jugará contra Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens y Como.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡Ya conocemos los rivales del Bodo/Glimt!
El Bodo/Glimt se medirá al Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Club Brujas, Lille, Napoli, LASK y Lens.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | El Villarreal regresa a la élite europea con cruces ilusionantes
El Submarino Amarillo conoce de primera mano los ocho rivales que medirán sus fuerzas en esta renovada fase de liga.
El Villarreal jugará contra PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah y Slavia de Praga.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡Va el turno del Shakhtar Donetsk!
Shakhtar Donetsk se medirá al Real Madrid, Inter de Milán, Sporting CP, PSV, Fenerbahce, Leipzig, AEK Athens y Slavan Bratislava.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡Va el Bombo 3!
Tras completar las asignaciones de los dos primeros bombos, la gala en el Grimaldi Forum entra en su recta decisiva con el turno del Bombo 3. Giorgio Marchetti y las leyendas invitadas retoman la mecánica en el escenario para sortear a los nueve clubes encuadrados en esta copa.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | Los rivales del PSV
El PSV holandés jugará contra el Atleti, Real Madrid, Brujas, Oporto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart y Viking.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡AS Roma, Manchester United y Sporting CP conocen sus rivales!
AS Roma jugará contra Real Madrid, PSG, Sporting CP, Manchester United, Fenerbachce, y Slovan Bratislava.
Manchester United se enfrentará a Bayern, Atletico, Roma, Sporting CP, Leipzig, Villarreal, Sabah y Como.
Sporting CP se medirá al FC Barcelona, Manchester City, Mancheter United, Roma, Galtasaray, Shakjhtar, LASK y Lens
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | El Real Betis ya conoce a sus rivales para afrontar su desafío europeo
El proyecto verdiblanco descubre sus ocho emparejamientos tras el sorteo llevado a cabo en el Grimaldi Forum.
La afición bética acompañará a su equipo en sus enfrentamientos ante Arsenal, Bayern, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan de Bratislava
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡El campeón de la UEL, Aston Villa, conoce sus rivales!
El Aston Villa jugará contra PSG, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Club Brujas, Fenerbahce, Galatasaray, Viking y Slavia de Praga.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡El Porto conoce sus enfrentamientos!
El FC Porto jugará contra el Manchester City, Liverpool, PSG, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga y LASK.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡Va el turno del Borussia Dortumund!
El Borussia Dortmund jugará contra el Inter de Milán, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK Athens y Sabah.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡El Club Brujas descubre sus rivales!
El Brujas belga jugará contra Liverpool, Inter de Milán, Aston Villa, PSV, Bodo/Glimt, Napoli, Lens y Stuttgart.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡Toca el turno al Bombo 2!
Con los primeros grandes cruces entre potencias ya definidos, la gala en Mónaco pasa de inmediato al Bombo 2. Las leyendas en el escenario y el secretario general Giorgio Marchetti retoman la extracción manual para determinar el destino de los siguientes nueve clubes europeos.
El Bombo 2 está formado por Borussia Dortmund, la AS Roma, el Sporting CP, el Aston Villa, el FC Porto, el Manchester United, el Club Brujas, el PSV Eindhoven y el Real Betis.
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Sorteo Champions 2026-27, hoy en directo | ¡El Bayern de Múnich conoce su camino en la fase de liga de la Champions!
El Bayern de Múnich jugará contra el Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia de Praga y Viking.