Sorteo Champions 2026-2027, hoy en directo | Los rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis y Villarreal

⚽ Los rivales del sorteo de UEFA Champions League de los equipos españoles:

El Real Madrid se enfrentará a Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK Atenas.

El FC Barcelona se medirá al Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah FC.

El Atlético de Madrid jugará contra el Bayern, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart

El Real Betis jugará contra Arsenal, Bayern, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan de Bratislava.

El Villarreal jugará contra PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah y Slavia de Praga.

🏆 Los enfrentamientos de la Champions League:

El PSG se medirá al FC Barcelona, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slavia Bratislava y Como.

El Liverpool FC jugará contra el Atlético de Madrid, Inter de Milán, Porto, Club Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y LASK.

El Arsenal FC se enfrentará contra el Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.

El Bayern de Múnich jugará contra el Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia de Praga y Viking.

El Inter de Milán tendrá como rivales al Real Madrid, Liverpool, Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart y Slovan de Bratislava.