Jose Luis Gayà, 31 años: "Llegué con 11 años y he crecido aquí. Ser futbolista es un sueño, yo siempre lo vi muy lejos"

El capitán valencianista afronta su decimoquinta temporada con el primer equipo y mantiene intacto el vínculo con un club al que llegó con apenas 11 años.

José Luis Gayà continúa siendo uno de los grandes símbolos del Valencia. El lateral izquierdo, que cumple su decimoquinta temporada con el primer equipo, ha construido toda su carrera en Mestalla.

El futbolista llegó a la cantera valencianista con 11 años y desde entonces ha crecido dentro de la entidad. Para él, defender esta camiseta representa mucho más que una cuestión profesional.

“Desde bien pequeño me inculcaron lo que es el Valencia. Llegué con 11 años y he crecido aquí”, explicó Gayà al recordar sus primeros pasos en el club.

El capitán también ha reconocido en otras ocasiones la importancia de su familia en ese sentimiento. Su padre, su abuelo y su hermano fueron quienes le transmitieron desde pequeño lo que significaba el Valencia.

Carvajal y Gaya .

Con el paso de los años, Gayà ha ido superando a diferentes leyendas del conjunto valencianista en número de partidos. Un logro que, pese a su importancia, nunca ha perseguido de manera consciente.

“He ido superando a leyendas que, para mí, han sido ídolos, pero es algo que nunca he mirado. Es algo que va pasando y estoy muy feliz de ello”, señaló. Además, está cumpliendo un sueño que veía muy lejano: "Ser futbolista es un sueño, yo siempre lo vi muy lejos".

Su relación con el club también explica la emoción que siente al continuar defendiendo la camiseta. “Me emociona porque son muchos años defendiendo esta camiseta y, para mí, no hay nada más grande”, aseguró.

La presente temporada tiene además un significado especial para Gayà. Será la última campaña de Mestalla antes del traslado al nuevo estadio, por lo que el capitán quiere que el equipo esté a la altura de la despedida.

El Valencia comenzó el campeonato con un empate sin goles frente al Celta en Mestalla. Gayà fue titular, en un estreno que dejó a la afición valencianista con ganas de más.

El conjunto de Carlos Corberán tiene ahora por delante una temporada en la que el objetivo pasa por mejorar las sensaciones de los últimos años. El propio Gayà pidió más ambición desde el principio y una mayor conexión con la grada.

José Luis Gayá, capitán del Valencia, luce la camiseta de la temporada 90-91. Redes Sociales

“Nos tenemos que sentir muy fuertes en Mestalla y más en su última temporada”, explicó el capitán, que quiere convertir el estadio en un fortín.

Para Gayà, sin embargo, Mestalla representa mucho más que un estadio. Es el lugar donde ha crecido desde los 11 años y donde ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria.

Por eso, su historia con el Valencia no se entiende únicamente desde los números. Es el resultado de un sentimiento que comenzó en su familia y que el futbolista ha mantenido intacto durante más de una década.