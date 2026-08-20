Maldini, periodista: "El Real Madrid ya invirtió 50 millones y no han funcionado, es el mejor desde Marcelo

Marc Cucurella es uno de los fichajes del Real Madrid, pero su incorporación continúa generando análisis. Uno de los últimos en valorar su rendimiento ha sido Julio Maldonado, conocido como 'Maldini'.

El periodista puso el foco en la situación del lateral izquierdo madridista y recordó las diferentes inversiones realizadas por el club blanco para solucionar una posición que llevaba varios años generando dudas.

"El Real Madrid ya invirtió 50 millones y no han funcionado", señaló Maldini al referirse a las anteriores apuestas realizadas por la entidad madridista para reforzar ese puesto.

Su valoración sobre Cucurella fue especialmente contundente. El analista considera que el internacional español reúne unas condiciones que pueden convertirle en una pieza diferencial dentro de la plantilla madridista.

"Es el mejor lateral izquierdo que ha fichado el Real Madrid desde Marcelo", aseguró Maldini, situando al futbolista por encima de las alternativas que han pasado por esa posición después de la salida del brasileño.

Cucurella con la Copa del Mundo G3

La comparación con Marcelo refleja las expectativas que genera Cucurella. El exjugador brasileño fue durante más de una década uno de los grandes referentes del conjunto blanco.

Desde su marcha, el Real Madrid ha probado diferentes soluciones para ocupar el lateral izquierdo. Ninguna terminó ofreciendo la continuidad y el rendimiento que había proporcionado Marcelo durante sus mejores años.

Cucurella ha construido una trayectoria importante en el fútbol europeo. El lateral comenzó su formación en las categorías inferiores del Barcelona antes de pasar por Eibar, Getafe y Brighton.

Su etapa en Inglaterra resultó determinante para su crecimiento. El Chelsea apostó por él y allí consiguió consolidarse en una de las principales ligas del mundo.

Además, su rendimiento le permitió hacerse un hueco en la selección española. Con el combinado nacional ha adquirido protagonismo y se ha convertido en uno de los laterales habituales en las grandes citas.

Maldini también destaca la capacidad del futbolista para interpretar diferentes situaciones durante los encuentros. Cucurella puede incorporarse al ataque, participar en la construcción y ocupar posiciones interiores.

Esa polivalencia representa una de sus principales virtudes. El lateral no se limita a permanecer abierto en banda, sino que puede modificar su ubicación dependiendo de las necesidades del equipo.

Su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios permite al entrenador disponer de más recursos durante los partidos. En un equipo como el Real Madrid, esa característica puede resultar especialmente valiosa.

Marc Cucurella durante un encuentro en el Mundial 2026. Europa Press

La llegada de Cucurella también responde a la necesidad de encontrar estabilidad en una posición que había generado debate durante las últimas temporadas. El club buscaba una solución capaz de ofrecer garantías.

Para Maldini, esa búsqueda habría terminado con el internacional español. Su comparación con Marcelo demuestra la elevada valoración que realiza sobre un futbolista que todavía tiene margen para seguir creciendo.

El lateral afronta así el reto de confirmar sobre el terreno de juego las expectativas generadas. Su rendimiento determinará si finalmente consigue convertirse en la referencia madridista para una posición históricamente importante.