Rubén Martín, periodista: "Con Mourinho, el Real Madrid va a ganar La Liga porque es el que más y mejor se ha reforzado"

Hay quien considera que, con el fichaje de Rodri Hernández por el Barcelona, el Real Madrid pierde buena parte de sus opciones de competir por los títulos nacionales.

Sin embargo, no todos los periodistas comparten esta visión. Es el caso de Rubén Martín, que, después de dos temporadas en blanco en estos torneos, considera que el conjunto blanco tendrá muchas posibilidades de volver a levantarlos.

La llegada de un nuevo técnico y la cantidad de incorporaciones realizadas durante el mercado son dos de los principales motivos para confiar en el equipo.

"Pienso que el campeón de Liga de la próxima temporada va a ser el Real Madrid, porque es el equipo que mejor y más se ha reforzado en el mercado de fichajes y el que más lo necesita de los favoritos", comenzó

"El MVP de la temporada será Lamine Yamal, que es un futbolista diferente y una gran estrella del fútbol español y mundial. El equipo revelación es el Málaga, que dará mucho de qué hablar y no va a sufrir para mantenerse. El máximo goleador... Sin sorpresas, el Pichichi será Mbappé", añadió.

"El jugador revelación será Álex Baena, al que le falta explotar con el Cholo Simeone y creo que esta es su temporada", afirmó Rubén Martín en LaLiga.

El madridismo está obligado a buscar motivos para la esperanza, porque hay plantilla suficiente para pelear por todos los trofeos.

Sí, lo ideal sería incorporar a un mediocentro creador y a otro central, algo que también está reclamando Mourinho, pero el técnico está muy satisfecho con los futbolistas que tiene actualmente a su disposición y considera que con ellos también puede competir por los grandes títulos. Por eso, ya espera con ganas el inicio del nuevo curso.

Dentro de la entidad madridista existe una gran confianza en la labor de José Mourinho. El técnico está consiguiendo motivar a todos los futbolistas y unirlos en torno a una idea colectiva.

Esto resulta fundamental, especialmente después de que en las dos últimas temporadas cada jugador pareciera librar su propia batalla. Y en el fútbol actual, competir de esa manera hace muy difícil conquistar títulos.

Los grandes equipos que están dominando el fútbol europeo han demostrado que el camino pasa por funcionar como un bloque y por conseguir que los jugadores se sacrifiquen unos por otros.

Esa parece ser la única fórmula para triunfar y es algo que el vestuario merengue debe interiorizar. De momento, todo apunta a que el mensaje empieza a calar.