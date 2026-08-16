Roberto Carlos, 53 años: "Tengo 11 hijos que me dan la vida. Gracias a Dios, nueve son ya mayores de edad"

A sus 53 años, Roberto Carlos ha construido una trayectoria difícil de igualar. El brasileño acumula una extensa colección de éxitos como futbolista de élite internacional, entre ellos el Mundial de 2002 con Brasil y tres Champions League con el Real Madrid de los 'Galácticos'.

Considerado por muchos como el mejor lateral izquierdo de la historia, revolucionó la posición gracias a una combinación extraordinaria de potencia física, velocidad y un golpeo de balón capaz de desafiar cualquier lógica.

Su lanzamiento de falta ante Francia en 1997, convertido en uno de los goles más icónicos de la historia del fútbol, es el mejor ejemplo de ello.

Sin embargo, la vida de Roberto Carlos no se ha limitado al terreno de juego. También fuera de los estadios ha protagonizado una historia de lo más intensa. Tanto es así que el exfutbolista brasileño tiene un total de 11 hijos.

Él mismo lo contó -el pasado jueves, 4 de junio, en su entrevista con David Broncano en La Revuelta. "Tengo muchos hijos para cuidar todavía. Tengo 11 hijos", explicaba.

Roberto Carlos. GTRES

Su familia numerosa está formada por "seis mujeres y cinco hombres". La diferencia de edad entre ellos es considerable: "Roberta, la mayor tiene 32 años. Y Marina, la más pequeña, va a cumplir 9 la semana que viene".

Ante la sorpresa del presentador, el exfutbolista ha detallado que sus vástagos son frutos de sus relaciones con "mujeres diferentes" y que "es muy difícil" poder estar con ellos todos a la vez. El motivo es que "cada uno vive en una parte de Brasil".

También ha detallado que uno de sus hijos es húngaro, otra mexicana y el resto brasileños. Asimismo, ha desvelado que una de ellos, Manuela, ha heredado sus destrezas con el balón: "Manuela juega al fútbol".

Lejos de relatar esta situación como una pesada carga, ha resumido su realidad con sentido del humor: “Me alegra mucho, porque al final ellos me van a cuidar. Tengo unos hijos que me dan la vida".

"Hay que trabajar"

El balance que hace de su extraordinaria situación familiar es claro: "Hay que trabajar", zanjaba ante las cámaras. Y es que, a la vista está, le ha tocado tener que asumir muchas pensiones: "En Brasil si te atrasas la pensión te mandan a la cárcel".

Fiel a su jovialidad, bromeaba al abordar el sustento de su prole: "Se gasta bien. Es súper divertido también". Aliviado, ha confesado que ya se ha zafado de muchas manutenciones: "De los 11, ya son mayores de edad 9, gracias a Dios".

Roberto Carlos, con uno de sus 11 hijos. GTRES

Hablando, precisamente, de aspectos financieros, en su conversación con David Broncano ha explicado que actualmente trabaja más que en su etapa como futbolista.

“Empiezo a las 8 de la mañana y llego a casa a las 12 de la noche”, ha contado. Un ritmo frenético que mantiene a pesar de sus recientes reveses de salud.

Así es su vida íntima: "Tres veces al día"

Cabe recordar que a finales del pasado 2025, Roberto Carlos tuvo que ser operado de corazón debido a un problema cardiaco. "Me pusieron dos stents. Fue por prevención", ha aclarado en su visita a los platós de TVE.

"Ahora estoy volviendo a entrenar poco a poco. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Cuando te pones más viejo, empieza el dolor, el cansancio", añadía. Por suerte, ya se encuentra totalmente recuperado.

En lo concerniente a su ajetreada faceta íntima, además, todo parece indicar que ha recobrado la vitalidad de antaño. Sin pelos en la lengua, Roberto Carlos ha revelado la frecuencia con la que mantiene relaciones de pareja. Y no es poca.

La asombrosa periodicidad de su intensa vida sexual bien podría explicar qué lo ha llevado a tener tantísima descendencia en los últimos 30 años. Un periodo de elevada capacidad reproductiva. Y sin parangón alguno, si se le comparara con el resto de los simples mortales.

A día de hoy, sigue dándolo todo. Practica el sexo tres veces al día: "Mañana, tarde y noche".