Luis Rubiales: "Tebas quiso atribuirme una declaración falsa y he ganado en el Supremo suizo. Esa es la única verdad"

Luis Rubiales ha vuelto a ganar. El Tribunal Federal Supremo de Suiza rechazó esta semana el recurso presentado por Javier Tebas y confirmó la absolución del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la denuncia que el presidente de LaLiga presentó por unas supuestas grabaciones ilegales realizadas durante una reunión del comité ejecutivo de la UEFA.

La sentencia, además, condena a Tebas al pago de las costas del proceso y a indemnizar a Rubiales, según confirma el propio protagonista en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Horas después de conocerse el fallo, la defensa jurídica de Tebas emitió un comunicado en el que acusó a Rubiales de "distorsionar la realidad" y sostuvo que parte de las calumnias atribuidas al exdirigente federativo durante aquella reunión de la UEFA prescribieron por un retraso judicial, no por una absolución de fondo.

Rubiales responde directamente a esas acusaciones, reconstruyendo paso a paso el origen de un litigio que se prolonga desde hace años y que se ha resuelto definitivamente a su favor.

"Javier Tebas tiene el rostro muy duro y muy poco amor por la verdad al tratar de desinformar y de siempre enrevesar cuando las cosas no le son favorables", afirma Rubiales al comenzar su relato.

El origen del conflicto

El expresidente de la RFEF explica que todo arrancó en una reunión del comité ejecutivo de la UEFA, después de una declaración en la que Tebas había cargado públicamente contra el organismo.

"En primer lugar, la gente tiene que conocer de verdad qué es lo que pasó. Lo que pasó es que hubo una reunión en la UEFA en la que él dio un discurso. Él venía de hablar públicamente de que poco menos que toda la UEFA era un nido de lo peor, de todo tipo de corruptos, etcétera. Eso lo dijo él públicamente", relata Rubiales.

Según su versión, tras esa intervención tomó la palabra para reprocharle a Tebas su doble discurso. "Entonces, después de hablar él, yo tomé la palabra y le dije que no podía estar públicamente diciendo que éramos unos corruptos toda la UEFA y llegar allí y decir que no, que la UEFA está trabajando bien, y que si alguna vez ha dicho algo y a alguien le ha sentado mal, que pida disculpas", cuenta.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, en un acto Europa Press

Rubiales insiste en que su reclamación era coherente con un principio básico: quien acusa en público debe rectificar también en público. "Yo le dije que la disculpa debía ser de manera pública. Si has llamado algo de forma pública, lo que no puedes hacer es llegar y luego en privado, por miedo, por respeto o por lo que sea, retractarte, habiendo quedado públicamente lo que has dicho", añade.

En ese mismo turno de palabra, Rubiales afirma haber preguntado a Tebas por informaciones publicadas en medios sobre presuntos cobros de comisiones a clubes por gestiones televisivas en épocas anteriores, sin llegar en ningún momento a calificarlas de ilegales.

"En segundo lugar, le hice varias preguntas sobre algunas informaciones que salieron donde se le atribuían al señor Tebas, en etapas anteriores, el cobro de comisiones, que en ningún caso dije que fuera ilegal", precisa.

"Salieron informaciones en los medios de que en su época de vicepresidente, e incluso siendo presidente, había algún correo en el que reclamaba pagos de comisiones a clubes por gestiones en la televisión. En ningún caso comenté que fueran ilegales, pero sí le pregunté", matiza.

El propio Rubiales asegura que la reacción de sus compañeros tras la reunión fue de respaldo. "¿Qué ocurre cuando termina aquella reunión? Pues muchos de mis compañeros me felicitan por haberle dicho a la cara que cuando alguien dice algo malo de un tercero fuera, tiene que pedir las disculpas también fuera de manera pública", relata.

La denuncia y el apoyo de sus compañeros

Rubiales sostiene que, tras aquella reunión, Tebas solicitó a la UEFA la grabación del encuentro y, al no obtenerla, presentó una denuncia con acusaciones que él califica de falsas.

"Entonces él manda una carta escrita a la UEFA y pregunta si tienen la grabación de la reunión o si no la tienen. Como la UEFA le dice que ellos no tienen la grabación, decide meterme una denuncia atribuyéndome una serie de mentiras. Por ejemplo, dice que yo le he acusado de cobrar comisiones ilegales de Mediapro, cuestión que era falsa. Jamás nombré a Mediapro; tal es así que en la primera denuncia Mediapro también fue contra mí", explica.

Según su relato, Tebas logró el respaldo notarial de otros dirigentes para ratificar esa versión de los hechos. "Entonces emplea una de sus argucias y consigue el apoyo de otros dos o tres compañeros de otras ligas que se van a un notario y ratifican todo el entrecomillado falso que me puso Javier Tebas. Ratifican que yo le he acusado de comisiones ilegales, que de por medio estaba Mediapro, etcétera", afirma.

Rubiales asegura que, al conocer la denuncia, buscó el respaldo de quienes habían estado presentes en la reunión.

"Cuando esta denuncia me llega, yo inmediatamente llamo al resto de compañeros que habían estado en la reunión y todos se ofrecen a declarar diciendo que esto es falso y mentira. El propio Aleksander Čeferin hizo una declaración y todo el mundo se ofreció", relata.

La grabación que cambió el proceso

El giro decisivo llegó cuando se aportó una grabación de su propio discurso realizada desde la cabina de traductores.

"La grabación que se llevó a cabo en la sala de traductores [de la propia UEFA] llegó a nosotros y pudimos presentarla en el juzgado donde metió la denuncia, y eso desmontaba por completo todas las mentiras. Al ver la transcripción, un juez en España no solo no habría admitido a trámite esa denuncia sino que nos habría dado la posibilidad de ponerle una querella por denuncia falsa", cuenta Rubiales.

Y sentencia sobre la estrategia de Tebas a lo largo de todo el proceso: "Este es el modus operandi habitual de Tebas: mentiras, mentiras y mentiras".

De los juzgados españoles a Suiza

Rubiales explica que el caso pasó primero por los tribunales españoles, donde se aportó la transcripción de su discurso, y que Tebas, ante la debilidad de su posición, trasladó la misma denuncia a Suiza.

"Llega el momento, vamos al juzgado en España, se aporta la transcripción de mi discurso y entonces él ve que se queda totalmente desvalido. Ya habían pasado un año o dos -ya se saben los tiempos de la justicia- y entonces él decide poner esta misma denuncia en Suiza", relata.

Según su versión, ese primer procedimiento suizo, centrado en las presuntas calumnias, terminó archivado por el transcurso del plazo de prescripción.

"La pone en Suiza, llega a la fiscalía, que es la encargada de ejecutar el primer juicio, por llamarlo así. Y claro, cuando piden la declaración de uno -donde yo voy a declarar-, la de otro, aportar papeles o no, como ya habían transcurrido tres años desde los hechos, se archiva", explica. "Primera que pierde, archivada", resume.

El segundo procedimiento, referido específicamente a la acusación de que él habría realizado grabaciones ilegales, sí llegó a los tribunales suizos, que finalmente lo absolvieron.

"Segunda denuncia: la denuncia que me atribuye a mí las grabaciones como algo ilegal. Y entonces, cuando los jueces escuchan la grabación, ven que yo soy el que está hablando, que se graba de otro sitio y dicen: 'El señor Rubiales no ha grabado nada; si le han grabado a él y, además, usted ha pedido la grabación por escrito. Si usted ha pedido la grabación por escrito, poco le molestaba a usted que estuvieran siendo grabados'", cita Rubiales como parte del razonamiento judicial.

"Aprovechando que pensaba que no se había grabado la conversación, Tebas quiso atribuirme una declaración falsa"

Rubiales resume así el trasfondo de todo el proceso: "Esta es la realidad. La realidad es que, aprovechando que él pensaba que no se había grabado la conversación, quiso atribuirme una declaración falsa con dos o tres hombres con el mismo poco amor por la verdad, seguramente, o que a lo mejor fueron engañados y le creyeron a Javier Tebas pensando que estaba siendo honesto en que yo había dicho tal o cual cosa, cuando no es así como yo di mi discurso en español -lo podía haber dado en inglés, pero lo di en español-".

Sobre el resultado final del litigio, zanja: "Quiero que quede claro, en primer lugar, que he ganado. Se ha recurrido y he vuelto a ganar en el Tribunal Supremo, y además le han condenado en costas y le han condenado a indemnizarme. Esa es la única verdad".

Luis Rubiales, durante una entrevista pasada con EL ESPAÑOL Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

Frente al comunicado de la defensa de Tebas, que sostiene que el archivo del procedimiento por calumnias respondió únicamente al transcurso del plazo de prescripción y no supuso una validación de su conducta, Rubiales insiste en que se trata de una maniobra para desviar la atención del fondo del asunto.

"Y en el fondo lo que hay es una tergiversación de la realidad donde él, valiéndose de medios de comunicación, trasladaba a la sociedad que yo le había grabado a él o que yo había grabado algo ilegalmente", afirma.

Por último, el expresidente federativo vincula esta polémica con otras informaciones que le han relacionado con grabaciones de altos cargos del Gobierno español. "Es lo mismo que han querido trasladar con conversaciones grabadas a ministros que ejecutó Juan Rubiales en la época de ser mi director de gabinete, y no fui yo, a ministros, a una secretaria de Estado o a quien sea", concluye.

El litigio entre ambos dirigentes se remonta a 2019, cuando la fiscalía suiza abrió una investigación contra Rubiales por presuntamente instigar la grabación no autorizada de la reunión de Nyon, un proceso que en los últimos años derivó en distintas resoluciones judiciales hasta el fallo definitivo del Tribunal Federal Supremo suizo esta misma semana.