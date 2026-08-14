Jeff Bezos, fundador de Amazon, compra el 33% del Liverpool por 1.930 millones de euros

Era un secreto a voces desde hacía varios días y este viernes el Liverpool lo hizo oficial. Un consorcio formado por Jeff Bezos, fundador de Amazon, y el cofundador de Facebook, Eduardo Saverin, ha entrado en el accionariado del Liverpool comprando el 33%. Una participación, que con todo, es minoritaria.

Dicha sociedad la lideraría el empresario británico-indio Amit Bhatia, director general de AyBe Capital Advisers y antiguo propietario del Queens Park Rangers, e incluiría también al brasileño Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de la red social Facebook.

"Esta inversión estratégica respalda las ambiciones de crecimiento a largo plazo del Liverpool FC al reunir a expertos de los ámbitos empresarial, tecnológico y de inversión a nivel global", señaló el club inglés en un comunicado.

Fenway Sports Group have announced a strategic minority investment in Liverpool Football Club, entering into a definitive agreement for the sale of a minority equity stake in the club to 1892 Holdings. — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2026

Jeff Bezos cuenta con una fortuna estimada en más de 240.000 millones de euros, mientras que el patrimonio de Eduardo Saverin ronda los 28.000 millones de euros.

El empresario brasileño-estadounidense ya intentó entrar en el fútbol inglés en 2022, cuando formó parte de un consorcio que presentó una oferta, finalmente fallida, para adquirir el Chelsea.

Bhatia asumirá la vicepresidencia del club e ingresará en el consejo de administración, tras haber terminado una etapa de 18 años como directivo y copropietario del Queens Park Rangers.

Por su parte, la llegada de Bezos representa su primera incursión en el mundo del deporte a través de la firma K5 Sports. Aunque el magnate estadounidense no ocupará un puesto directo en la directiva, la representación del consorcio en la junta se completará con la incorporación de Bryan Baum y Elaine Saverin.

Expansión a nuevos mercados

Desde la cúpula de Anfield han precisado que esta inyección de capital no supondrá un presupuesto adicional ni independiente para el mercado de fichajes.

Fenway Sports Group (FSG) mantendrá el control operativo y la mayoría accionarial, al tiempo que defiende la operación por el valor estratégico que aportarán los nuevos socios a la expansión internacional de la marca, con especial atención al mercado asiático y al desarrollo tecnológico.

Afición del Liverpool en Anfield Reuters

El acuerdo confirma la histórica revalorización experimentada por la entidad. FSG adquirió el Liverpool en 2010 por 300 millones de libras, cuando el club se encontraba al borde de la quiebra, y, tras una inversión total cercana a los 518 millones, la venta de este 30% le reportará más de 1.500 millones de libras.

Este salto en términos financieros se sustenta en la remodelación de Anfield, la construcción de nuevas instalaciones deportivas y una etapa de grandes éxitos sobre el terreno de juego, acompañada por unos ingresos récord de 703 millones de libras en el ejercicio 2024-25.