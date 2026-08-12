Mari Carmen, farmacéutica: "A Lamine Yamal le recomendaría un tratamiento localizado para imperfecciones y un limpiador"

Los continuos desplazamientos propios de la temporada estival pueden poner a prueba incluso las rutinas de cuidado facial más asentadas. Los futbolistas que han disputado el Mundial 2026 lo han experimentado de primera mano: entrenamientos al aire libre, partidos en estadios de Estados Unidos, Canadá y México y semanas marcadas por los viajes constantes.

La farmacéutica especializada en dermatología Mari Carmen Padilla ha tomado como referencia a uno de los jugadores más mediáticos del torneo, Lamine Yamal, para plantear una rutina de skincare sencilla, ligera y eficaz que pueda acompañarle también en futuros desplazamientos deportivos.

Con 19 años, la piel de Lamine Yamal puede presentar una mayor tendencia a la grasa y a la aparición ocasional de imperfecciones.

Una situación que, unida a los cambios de temperatura y a la exposición solar, hace especialmente importante mantener una rutina centrada en tres pilares: limpieza, hidratación y protección.

Padilla lo resume en tres productos básicos. "Si fuera la farmacéutica de Lamine Yamal, le metería en la maleta un tratamiento para granitos, un limpiador suave y un gel con niacinamida", explica en declaraciones recogidas por Woman.

Lamine Yamal. GTRES

La protección frente al sol ocupa un lugar prioritario, especialmente en el caso de los futbolistas, sometidos durante horas a la radiación solar.

La especialista recomienda utilizar un fotoprotector de amplio espectro, ligero y resistente al sudor, que ofrezca una protección eficaz sin dejar una sensación grasa ni resultar incómodo durante la práctica deportiva.

La rutina puede completarse con un gel hidratante de rápida absorción formulado con ingredientes como ácido hialurónico o glicerina. El objetivo es mantener la piel hidratada y equilibrada sin favorecer la obstrucción de los poros.

Por la noche, un producto reparador con activos como niacinamida o pantenol puede ayudar a calmar la piel, reducir las rojeces y favorecer la recuperación de la barrera cutánea después de jornadas intensas.

La rutina comienza por la mañana con una limpieza facial suave, un paso esencial para eliminar el exceso de grasa y las impurezas acumuladas durante la noche.

Después, la aplicación de la crema o gel hidratante prepara la piel para el resto de productos y contribuye a mantenerla en buenas condiciones durante el día.

A continuación llega uno de los pasos más importantes: el protector solar. En situaciones de exposición continuada, debe reaplicarse cada dos o tres horas y también después de sudar.

Mientras que el producto hidratante puede permanecer en el neceser del hotel, el fotoprotector debe convertirse en un imprescindible durante los desplazamientos y las jornadas al aire libre.

Al terminar el día, la piel necesita eliminar los restos de sudor, suciedad y productos acumulados. Una limpieza suave, seguida de un tratamiento reparador nocturno o un aftersun, puede contribuir a recuperar la hidratación y a favorecer la reparación de la barrera cutánea después de la exposición al viento, el calor y la radiación solar.