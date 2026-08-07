Bernardo Silva, 31 años: "Recuerdo jugar al fútbol en el patio de la casa de mis abuelos y con mis compañeros de colegio"

El Real Madrid, bajo la férrea e ilusionante batuta en esta nueva etapa de José Mourinho, incorporó este verano a Bernardo Silva. El talentoso centrocampista portugués llega a la capital de España este mismo verano para convertirse en la pieza angular del nuevo proyecto madridista, aportando esa mezcla de magia, visión de juego y trabajo incansable que tanto seduce al técnico de Setúbal.

La llegada de Bernardo al Santiago Bernabéu no es solo la consagración definitiva de una carrera espectacular en la élite europea, sino el triunfo de una filosofía de vida y de deporte que mantiene intacta desde sus primeros pasos en Portugal.

Para entender la magnitud del jugador que acaba de aterrizar en Chamartín, es necesario viajar en el tiempo y recordar cómo se forjó su idilio con el balón.

En sus inicios, durante una entrevista para los medios oficiales de la UEFA, el propio Bernardo dejaba clara la pureza de su vocación futbolística: "Siempre he amado jugar al fútbol. Me acuerdo de jugar mucho en el patio de la casa de mis abuelos y con mis compañeros de colegio. Hasta donde llegan mis recuerdos, el fútbol siempre ha sido parte de mi vida".

Esa esencia pura, esa naturalidad innegable para acariciar el esférico, es precisamente lo que Mourinho quiere potenciar en su esquema ofensivo. El entrenador sabe que, más allá de la rigidez táctica, el equipo necesita la chispa de un jugador que no ha perdido la conexión con su niño interior.

Vestir la camiseta del Real Madrid conlleva una exigencia superlativa, algo de lo que el internacional luso es plenamente consciente. Sin embargo, su receta para lidiar con la inmensa presión mediática y deportiva es sorprendentemente sencilla, romántica y efectiva: "Trato de jugar al fútbol exactamente de la misma manera que aprendí cuando era un niño".

"Por supuesto, la responsabilidad es completamente diferente ahora pero creo que aunque seamos conscientes de la responsabilidad y de todo el interés que rodea al fútbol, los jugadores debemos jugar con la misma alegría que sentíamos cuando jugábamos con un balón en la calle. Personalmente, eso es lo que intento hacer siempre", dijo.

El destino, a veces, parece estar escrito. Bernardo Silva defenderá ahora el mismo escudo que una de sus mayores referencias futbolísticas. Al recordar a los jugadores que moldearon su estilo de toque y elegancia, el portugués nunca ha ocultado sus preferencias nacionales:

"Mi jugador favorito quizá sea Rui Costa porque jugó en el Benfica. Fue un símbolo tanto en el Benfica como en nuestra selección nacional durante muchos años. Así que, sí, diría que Rui Costa es mi jugador portugués favorito", comentó.

Pero es al hablar de su gran ídolo internacional cuando la historia cobra una dimensión poética tras su flamante fichaje por el equipo blanco: "A nivel internacional diría Zinedine Zidane. Para mí era el mejor jugador del mundo cuando era pequeño, y también jugaba en una posición parecida a la mía. Esos son mis dos ídolos futbolísticos y los dos jugadores que más disfrutaba viendo".

Hoy, aquel niño que soñaba imitando las ruletas y los controles orientados de Zidane en el patio de sus abuelos, pisa el césped del Santiago Bernabéu como la gran apuesta del Madrid de Mourinho.