¿Acto intencionado o hackeo? Desaparecen todas las fotos de Vinicius en sus redes sociales

Cualquier gesto o acción que haga Vinicius en los próximos días será examinado con lupa. Por eso, el hecho de que todas las fotos del jugador brasileño hayan desaparecido de su perfil de Instagram de un plumazo ha llamado mucho la atención y ha levantado teorías de todo tipo.

De repente, a última hora de este miércoles la cuenta personal de Vinicius en esta red social se borró de un plumazo. Ni foto de perfil, ni fotos subidas... Ni rastro alguno del Real Madrid. Tampoco de otro equipo, por supuesto. Todo completamente vacío, a estrenar.

Tan sólo permanecieron, eso sí, los 64 millones de seguidores con los que cuenta y las casi 1.000 personas a las que sigue el delantero.

Vinicius fue noticia durante toda la jornada por las negociaciones intensas que está llevando a cabo con el Real Madrid para su renovación de contrato.

José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y Juni Calafat, Chief Scout y director de Fútbol Internacional del club blanco, se reunieron durante la mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas y lo cierto es que el encuentro terminó con buenas sensaciones en ambos bandos.

El Real Madrid elevó su propuesta de negociación por encima de los 20-22 millones de euros que había ofrecido anteriormente. Eso agradó a Vinicius y a su entorno, pero no hubo una respuesta en firme después de la reunión.

Las conversaciones estaban encalladas hasta el momento, ya que el futbolista pedía una prima por renovación por la que el Real Madrid no estaba dispuesto a pasar, y el otro punto caliente estaba en los derechos de imagen, que hasta el momento se reparten al 50% entre la entidad blanca y el jugador.

La nueva idea de renovación trasladada por el Real Madrid acercó las posturas entre el brasileño y el club merengue, así que parece que las partes están destinadas a entenderse y que la renovación, ahora sí, está más cerca que nunca.

Vinicius Jr. entrenando con el Real Madrid. Real Madrid

Mientras tanto, el Arsenal sigue vigilando muy de cerca las evoluciones de esta operación y no descartan hacer una oferta para llevárselo este mismo verano si el entendimiento entre el Real Madrid y Vinicius no llega a buen puerto.

En este marco de intensas negociaciones, llegó la desaparición de cualquier rastro del Real Madrid en la cuenta de Instagram de Vinicius. En otras redes, sin embargo, nada ha cambiado, por lo que podría tratarse de un hackeo o ataque a su perfil personal ahora que tiene los ojos de medio mundo sobre él.