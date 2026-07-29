El fútbol europeo clama contra Infantino: UEFA y ECA salen al paso en busca de frenar la privatización del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en rueda de prensa tras el Congreso Cristobal Herrera EFE

Un auténtico seísmo sacude los cimientos institucionales del deporte rey. El plan impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para privatizar parcialmente la explotación comercial del Mundial ha provocado una fractura sin precedentes en el fútbol internacional.

La maniobra consiste en crear una filial corporativa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). Esta nueva entidad centralizaría los colosales ingresos del torneo y tendría una valoración inicial de 20.000 millones de dólares.

Los detalles de esta hermética operación fueron desvelados en una exclusiva del diario británico The Times. El diseño financiero, asesorado por J.P. Morgan y respaldado por el fondo Thrive Capital, otorgaría hasta un 30% de las acciones a entidades de capital riesgo.

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Para asegurar su aprobación política, la FIFA cedería un 20% adicional a sus 211 federaciones miembro, inyectando 20 millones de dólares a cada una. Además, Infantino podría presidir ejecutivamente esta filial tras concluir su mandato en 2031.

Ante las graves implicaciones de mercantilizar el torneo, el debate ha saltado a la arena pública. Los principales actores europeos han trazado de inmediato una férrea línea de contención política y legal para frenar la operación.

El choque frontal de UEFA y ECA

La reacción de la UEFA ha sido fulminante. El ente rector del fútbol europeo percibe la maniobra de Zúrich como una amenaza existencial a la estructura piramidal del deporte, asumiendo una oposición sin concesiones.

En un rotundo comunicado, la institución ha declarado que la iniciativa cruza una frontera inaceptable. La UEFA advierte que el alma y la gobernanza del fútbol no son activos financieros, denunciando la opacidad sobre los verdaderos beneficiarios económicos de la operación.

Su postulado es diáfano: el Mundial no es propiedad privada de la FIFA para venderlo al mejor postor corporativo, sino un incalculable patrimonio colectivo. Por ello, ya estudian vías jurisdiccionales para bloquear esta entrada de fondos especulativos.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Por su parte, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) secunda este rechazo frontal. Su enérgica postura se centra en la viabilidad económica y en proteger a quienes realmente generan la riqueza del espectáculo.

Los grandes clubes recuerdan, con creciente indignación, que son ellos quienes asumen los astronómicos costes salariales y los riesgos médicos de los futbolistas de élite. Consideran un atropello inasumible que la FIFA altere el calendario internacional mediante decisiones unilaterales.

El temor de la ECA se fundamenta en dos grandes peligros. Primero, la presión de fondos como Thrive Capital para multiplicar partidos y sedes, lo que comprometería gravemente la salud de los jugadores para maximizar dividendos a corto plazo.

Segundo, existe un pánico justificado a la canibalización financiera. Si esta filial de la FIFA absorbe miles de millones del mercado, ese masivo flujo de capital desaparecerá del día a día de los clubes, debilitando de muerte el frágil ecosistema del balompié continental.