Zidane, en su presentación como seleccionador de Francia.

Zidane, en su presentación como seleccionador de Francia. REUTERS

Fútbol

Zinedine Zidane, presentado como nuevo seleccionador de Francia: vuelve a los banquillos cinco años después

El técnico galo sustituye desde ya en el cargo a Didier Deschamps, que dirigió a Les Bleus desde 2012 hasta el pasado Mundial. Firma hasta el Mundial 2030.

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Zinedine Zidane fue presentado este martes como nuevo seleccionador de Francia. El galo regresa a los banquillos cinco años después de su salida del Real Madrid y lo hace con un contrato de cuatro años que abarcará la Nations League, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

El nombramiento pone fin a meses de especulaciones sobre el relevo de Didier Deschamps. La decisión estaba encarrilada desde hace tiempo y el anuncio oficial se hará efectivo tras la presentación de la FFF.

Zidane aterriza en el cargo que más deseaba desde que dejó el Madrid en junio de 2021. "Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección francesa. Es lo único que quería hacer", apuntó en su presentación.

"Lo supe desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta. Voy a darlo todo para que este equipo siga ganando, eso es lo único que me motiva", añadió Zidane, quien se mostró "ansioso" por empezar a trabajar.

Un regreso esperado

El regreso de Zidane a los banquillos de fútbol tiene un fuerte componente simbólico. Francia confía en una figura histórica, campeona del mundo en 1998 y referente absoluto del deporte francés, para abrir una nueva etapa con mirada inmediata a los grandes torneos.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol buscaba alguien "competente, del corazón de los fans y de los franceses" y Zidane cumplía a la perfección con todas las premisas. Los contactos se iniciaron en febrero de 2025 y más de un año y medio después el sueño se ha hecho realidad.

Proyecto y horizonte

El nuevo seleccionador tomará el mando con tiempo suficiente para construir un equipo reconocible liderado por Kylian Mbappé. Su reto será mantener a Francia en la pelea por los títulos y gestionar una plantilla cargada de talento, con margen para perfilar una estructura propia antes de las próximas grandes citas.

Zidane tendrá David Bettoni como segundo y Hamidou Msaidie también formará parte de su staff. Para los porteros suena el nombre de Barthez y en la parcela física está sobrevolando la figura de Gregory Dupont.

La presentación de este martes abre oficialmente una etapa muy esperada. Zidane vuelve a una selección a la que siempre aspiró a dirigir y lo hace en el momento en que Francia busca renovar su liderazgo sin perder competitividad.