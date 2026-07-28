Zinedine Zidane, presentado como nuevo seleccionador de Francia: vuelve a los banquillos cinco años después

Zinedine Zidane fue presentado este martes como nuevo seleccionador de Francia. El galo regresa a los banquillos cinco años después de su salida del Real Madrid y lo hace con un contrato de cuatro años que abarcará la Nations League, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

El nombramiento pone fin a meses de especulaciones sobre el relevo de Didier Deschamps. La decisión estaba encarrilada desde hace tiempo y el anuncio oficial se hará efectivo tras la presentación de la FFF.

Zidane aterriza en el cargo que más deseaba desde que dejó el Madrid en junio de 2021. "Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección francesa. Es lo único que quería hacer", apuntó en su presentación.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

"Lo supe desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta. Voy a darlo todo para que este equipo siga ganando, eso es lo único que me motiva", añadió Zidane, quien se mostró "ansioso" por empezar a trabajar.

Un regreso esperado

El regreso de Zidane a los banquillos de fútbol tiene un fuerte componente simbólico. Francia confía en una figura histórica, campeona del mundo en 1998 y referente absoluto del deporte francés, para abrir una nueva etapa con mirada inmediata a los grandes torneos.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol buscaba alguien "competente, del corazón de los fans y de los franceses" y Zidane cumplía a la perfección con todas las premisas. Los contactos se iniciaron en febrero de 2025 y más de un año y medio después el sueño se ha hecho realidad.

Proyecto y horizonte

El nuevo seleccionador tomará el mando con tiempo suficiente para construir un equipo reconocible liderado por Kylian Mbappé. Su reto será mantener a Francia en la pelea por los títulos y gestionar una plantilla cargada de talento, con margen para perfilar una estructura propia antes de las próximas grandes citas.

Zidane tendrá David Bettoni como segundo y Hamidou Msaidie también formará parte de su staff. Para los porteros suena el nombre de Barthez y en la parcela física está sobrevolando la figura de Gregory Dupont.

La presentación de este martes abre oficialmente una etapa muy esperada. Zidane vuelve a una selección a la que siempre aspiró a dirigir y lo hace en el momento en que Francia busca renovar su liderazgo sin perder competitividad.