Gavi, 21 años: "Me fui de mi pueblo con 10 años a Barcelona. Recuerdo que no quería irme porque no sabía a donde iba"

Después de proclamarse campeón del mundo con la selección española, Gavi regresó a Los Palacios y Villafranca para celebrar el histórico título junto a sus vecinos.

Allí, durante un acto de homenaje organizado en su pueblo natal, el centrocampista recordó cómo comenzó su aventura lejos de casa.

"Me fui de mi pueblo con 10 años a Barcelona. Recuerdo que no quería irme porque no sabía a dónde iba", confesó emocionado.

Gavi explicó que abandonar Los Palacios siendo un niño fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Con apenas diez años dejó atrás a su familia, sus amigos y sus costumbres para incorporarse a La Masia, la prestigiosa cantera del Barcelona.

El internacional español había destacado desde muy pequeño en las categorías inferiores del Betis, donde llamó la atención del conjunto azulgrana. El Barcelona apostó por su talento y le ofreció la oportunidad de continuar su formación.

Gavi. Europa Press

Aquella decisión cambió por completo su futuro. Tras años de crecimiento en La Masia, Gavi debutó con el primer equipo en 2021, cuando todavía tenía 17 años, convirtiéndose rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol español.

Su irrupción fue meteórica y apenas unos meses después también debutó con la selección absoluta de la mano de Luis Enrique. Desde entonces se ha consolidado como un fijo tanto en el Barcelona como en el combinado nacional.

Aunque lo único que ha podido frenar su progresión son las lesiones. Una rotura del ligamento cruzado y del menisco provocó que estuviese muchos meses alejado de los terrenos de juego.

Aún así ha podido ir al Mundial de la mano de Luis de la Fuente, que confió en Gavi para aportar ya sea desde el banquillo o desde el once titular, como hizo en el debut frente a Cabo Verde.

Fabián y Gavi. AFP7 / Europa Press

Y es que es una de las historias de superación más emotivas de la plantilla de la Selección. Solo con ver su reacción al ser convocado se puede ver el trabajo que hay detrás para conseguir eso.

Ya con la Copa en Los Palacios, se notó el cariño mutuo que hay entre futbolista y los vecinos del municipio que quisieron rendir homenaje a Gavi y a Fabián, que nacieron en el mismo sitio.

Convertido ya en uno de los referentes del fútbol español, el centrocampista aseguró que aquel viaje a Barcelona le cambió la vida para siempre. Un camino que comenzó con miedo e incertidumbre y que terminó llevándole a conquistar el mayor sueño posible, un Mundial con España.