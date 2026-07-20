Muere Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y ganador de dos Balones de Oro, a los 75 años tras padecer un cáncer

El mundo del fútbol llora la muerte de una leyenda. Kevin Keegan (Inglaterra, 1951) ha fallecido este lunes a los 75 años según ha anunciado su familia en un breve comunicado.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kevin Keegan a los 75 años. Kevin luchaba contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos. Ganador en dos ocasiones del Balón de Oro, Kevin fue un esposo, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin todo su apoyo. Atraviesan un momento sumamente difícil y solicitan espacio y privacidad".

Kevin Keegan fue uno de los futbolistas más laureados de la historia de Inglaterra y una auténtica leyenda tanto del fútbol inglés como del alemán.

We are deeply saddened by the passing of the legendary Kevin Keegan and mourn his loss. His indomitable spirit and remarkable contribution will be forever etched in our history and his legacy will live on.



Rest in peace, Kevin. 1951-2026 — Liverpool FC (@LFC) July 20, 2026

Centrocampista de marcado carácter ofensivo, destacaba por su capacidad goleadora y su poderoso juego aéreo, virtudes que le llevaron a conquistar dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979.

Ídolo absoluto en el Liverpool, el Hamburgo y el Newcastle, dejó una huella imborrable en cada uno de esos clubes. Con el conjunto de Anfield conquistó tres Premier League, dos Copas de la UEFA y una histórica Copa de Europa.

Su traspaso al Hamburgo en 1977 no frenó su trayectoria, sino que engrandeció aún más su leyenda, consolidándose como uno de los mejores futbolistas del continente hasta 1980.

Con la selección inglesa disputó varias Eurocopas, aunque solo pudo participar en un Mundial, el de España 1982. Su presencia quedó reducida a unos minutos en el empate sin goles frente a España en el estadio Santiago Bernabéu.

Kevin Keegan, en un partido con el Liverpool. Liverpool

En 1991, ya retirado como futbolista, empezó una prolífica carrera como entrenador. Sin salir de Inglaterra, estuvo al frente de equipos como el Fulham, el Manchester City o el Manchester United, fue seleccionador nacional entre 1999 y 2000 y pasó por el Newcastle en dos etapas distintas: entre 1992 y 1997; y de nuevo en 2008.

Precisamente este último ha sido uno de los primeros en homenajear a Keegan tras su muerte en redes sociales: "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas en la historia de nuestro club".

"Kevin fue más que un legendario futbolista y entrenador. Fue el corazón palpitante del Newcastle United para generaciones de aficionados", agregó el club de los 'Geordies'.

Además de los dos Balones de Oro conseguidos a nivel individual consecutivamente en 1978 y 1979, Keegan deja un enorme palmarés tras de sí, que incluye una Copa de Europa, dos Copas de la UEFA con el Liverpool; o tres títulos de la Premier League inglesa, todos en los años 70.

Keegan reveló el pasado mes de junio que padecía de cáncer avanzado, meses después de someterse a una intervención por "síntomas abdominales persistentes" a principios de año.