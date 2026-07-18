Pau Cubarsí, 19 años: "Cuando ves a tus padres trabajar duro para sacar la familia adelante, se convierten en una referencia"

Pau Cubarsí se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del fútbol español. Con solo 19 años, el central del FC Barcelona se ha ganado un puesto fijo tanto en el conjunto azulgrana como en la selección española gracias a su madurez sobre el terreno de juego.

Pese a su rápida irrupción en la élite, el defensa no olvida de dónde viene. En una entrevista concedida a El Mundo, Cubarsí repasó su infancia en Estanyol, un pequeño municipio de Girona, y destacó el esfuerzo que realizaron sus padres para darle todas las oportunidades.

El internacional español explicó que el ejemplo de su familia ha sido determinante en su forma de afrontar el fútbol y la vida. Considera que el sacrificio diario de sus padres le enseñó desde muy pequeño el valor del trabajo y la constancia.

"Cuando ves a tus padres trabajando tan duro para sacar adelante a la familia, eso se convierte en un referente. Mis padres han trabajado muy duro", aseguró el central, que siempre ha presumido de mantener los pies en el suelo.

Su padre, Robert Cubarsí, dirige una carpintería familiar en Estanyol. Allí pasó buena parte de su infancia mientras observaba el trabajo diario del negocio, una experiencia que todavía recuerda con especial cariño.

Cubarsí yendo a por un balón. Reuters

El propio futbolista reconoció que, cuando era pequeño, intentaba ayudar en el taller. Sin embargo, admitió entre risas que su aportación era bastante limitada y que, en realidad, complicaba más el trabajo que facilitárselo.

"Trasteaba por ahí. Estorbaba más que otra cosa", confesó el defensa, recordando aquellas jornadas.

Cubarsí también habló del papel que ha desempeñado su madre durante toda su carrera. Explicó que siempre ha sido una persona exigente y que nunca le ha permitido relajarse, ni siquiera ahora que ya forma parte de la élite.

"Si no hago las cosas bien, mi madre me daría una bofetada", comentó con humor para explicar que en casa siguen tratándole con la misma naturalidad que antes de convertirse en futbolista profesional.

Lamine y Cubarsí dialogan. REUTERS

Esa educación le ha permitido gestionar con tranquilidad el éxito que ha alcanzado en muy poco tiempo. El central aseguró que intenta mantenerse al margen del ruido y seguir centrado únicamente en mejorar cada temporada.

Además, reconoció que continúa siendo una persona tímida cuando está con gente que no conoce. Solo muestra su lado más espontáneo cuando comparte tiempo con sus amigos de siempre, con quienes mantiene una relación muy estrecha.

Mientras continúa creciendo como uno de los defensas con mayor proyección del fútbol mundial, Cubarsí tiene claro cuál es la lección más importante que ha recibido. El trabajo, la humildad y el esfuerzo que vio cada día en casa siguen guiando una carrera que apunta a marcar una época.