Julián Álvarez, 26 años: "El mote de 'Araña' viene desde los 3-4 años. Cosas del pueblo, todo el mundo empezó a llamarme así"

Julián Álvarez, al margen de rumores, aterriza este domingo en la final del Mundial contra España con un apodo convertido en marca global y una historia que nace lejos de los focos, en un pueblo de menos de 3.000 habitantes de la provincia de Córdoba.

La "Araña" que desafiará a la Selección en Nueva Jersey se empezó a tejer mucho antes de sus goles en River, Manchester City o el propio Atlético. En Calchín, el fútbol infantil se jugaba sobre tierra y con camisetas que se repetían año tras año.

Allí, un niño bajito y eléctrico comenzó a llamar la atención por la manera en que protegía la pelota: sus rivales hablaban de un chico al que era imposible quitársela, que se movía en todas direcciones y parecía tener "más de dos piernas" cuando encaraba.

De ese desconcierto surgió el apodo: primero "Arañita", después "Araña", hasta desplazar por completo su nombre propio. En los pueblos cercanos, cuando tocaba enfrentar al Calchín, la pregunta se volvió rutina: "¿juega la Arañita?".

La familia de Julián terminó abrazando esa lógica hasta el extremo. En Calchín, casi nadie llamaba a los Álvarez por su nombre: el padre era "Pululo", los hermanos mayores "Punchi" y "Turrón", y el pequeño se quedó para siempre con "Araña".

El propio jugador lo ha explicado en el pasado con naturalidad: "Me dicen araña desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien. Fue algo que quedó de un día para el otro jugando con mis hermanos y amigos. Fui creciendo con ese apodo toda mi vida, muy pocas personas me llamaban por mi nombre".

Para él, escuchar "Julián" en boca de alguien era casi más extraño que ver su apellido en una camiseta.

Julián Álvarez celebra un gol con Enzo Fernández. Reuters

Con los años, el apodo encontró un símbolo perfecto: la celebración imitando el gesto de Spider-Man, disparando telarañas hacia la tribuna cada vez que marcaba.

Esa imagen, amplificada por los goles en River y luego por sus actuaciones en el Mundial de Qatar 2022, terminó de cerrar el círculo entre el niño al que no podían robarle la pelota en Córdoba y el nueve que define partidos en la élite europea.

Lo que muchos creyeron que nacía del cómic, en realidad era la prolongación lúdica de un sobrenombre de barrio.

El salto al Atlético no cambió esa identidad, solo la internacionalizó. En su presentación en el Metropolitano, ya como referencia ofensiva del equipo de Simeone, Álvarez relativizó cualquier intento de mitificar el apodo:

"El nombre de 'La Araña' viene desde muy chico, desde los tres o cuatro años jugando con hermanos y amigos me empezaron a llamar así y toda la gente del pueblo me llamó por Araña, era muy normal para mí. Llegaba el punto que me llamaban Julián y no me daba la vuelta. Ya quedó para siempre, es mi apodo desde muy chico y seguimos con eso".

Este domingo, esa historia de origen se cruzará con la final más grande posible: Mundial 2026, España-Argentina, un MetLife Stadium convertido en epicentro del fútbol global y un delantero que ya sabe lo que es hacer daño a la Selección en grandes citas.

Para Julián, será otra oportunidad de demostrar por qué aquel niño al que no podían quitarle la pelota acabó siendo "Araña" para siempre. Para el relato del partido, es el hilo que une al chico de Calchín con el hombre que, a los 26, se asoma a una nueva final del mundo con su apodo convertido en bandera.