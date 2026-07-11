Ignacio Camacho, 36 años, exfutbolista: "Diversifico mi dinero en activos inmobiliarios, rentas variables, fijas y fondos"

Ignacio Camacho (Zaragoza, 1990) fue uno de los centrocampistas españoles más sólidos de su generación. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, debutó con el primer equipo siendo todavía un adolescente antes de consolidar su carrera en el Málaga y, posteriormente, en el Wolfsburgo.

Internacional con la selección española en una ocasión, una lesión crónica en el tobillo aceleró su retirada del fútbol profesional en 2020. Desde entonces, ha continuado vinculado al Atlético, donde actualmente desempeña funciones como team manager del filial.

En una entrevista concedida al podcast Los Fulanos, el exfutbolista explicó que siempre ha delegado las decisiones económicas en su entorno más cercano, especialmente en su padre y en su hermano, y defendió una estrategia de inversión basada en la prudencia y la conservación del capital, alejada de operaciones de alto riesgo.

"Yo soy una persona que digo: zapatero a sus zapatos. Yo sabía jugar al fútbol y jugaba al fútbol", resumió Camacho al explicar por qué nunca ha querido encargarse personalmente de la gestión de su dinero.

Según contó, su padre ha llevado tradicionalmente el apartado económico y su hermano el fiscal, una fórmula que le ha permitido centrarse exclusivamente en su carrera deportiva.

Ignacio Camacho, durante su etapa en el Málaga CF. Captura de redes sociales.

Esa desconfianza hacia las inversiones arriesgadas tiene, además, un precedente. El excentrocampista recordó que la única vez que decidió invertir por iniciativa propia fue nada más llegar al Atlético de Madrid, cuando participó en un pequeño club deportivo de un barrio madrileño. La experiencia terminó siendo un fracaso. "Me la pegué", reconoció.

A raíz de aquel episodio, Camacho optó por dejar todas las decisiones en manos de su familia. "Prefiero que pierda el dinero mi padre a que lo pierda yo", afirmó entre risas, dejando claro que nunca ha presionado cuando los mercados han atravesado años complicados. "

Un año pueden ir mal los fondos, la bolsa, la renta fija o la renta variable. Estoy muy tranquilo", aseguró.

Durante la conversación también explicó la filosofía que le inculcó su padre desde sus primeros años como profesional. "Tú ya has ganado la lotería, deja de apostar, mantén", recordó.

A su juicio, un futbolista de Primera División que administra correctamente los ingresos obtenidos durante su carrera puede vivir de las rentas sin necesidad de asumir riesgos innecesarios. "Lo importante es ganar lo justo para cubrir la inflación y poder vivir", añadió.

En cuanto al reparto de su patrimonio, Camacho reveló que aproximadamente el 40% está invertido en activos inmobiliarios, un porcentaje que ha aumentado tras construir su vivienda, mientras que el 60% restante se distribuye entre renta variable, fondos de inversión y renta fija.

El exfutbolista descartó, además, haber emprendido negocios paralelos, una práctica habitual entre deportistas de élite. A excepción de aquella fallida inversión en un club deportivo, aseguró que no participa en empresas ni posee negocios propios, al considerar que el proceso de adaptación tras la retirada requiere tiempo y reflexión.

Precisamente sobre esa nueva etapa personal, Camacho reconoció que todavía se encuentra "en búsqueda" de su futuro profesional después de dejar el fútbol.

En ese camino, destacó el respaldo recibido por parte del Atlético de Madrid, club en el que actualmente trabaja con el filial. "Estoy contento. Disfruto mucho del día a día con el vestuario, con los entrenadores y con la gente joven", explicó.

Las declaraciones se produjeron durante una conversación centrada en la gestión del patrimonio de los deportistas de élite, en la que Camacho reivindicó un modelo basado en la prudencia financiera, la confianza en profesionales de su entorno y la preservación del capital conseguido durante su carrera deportiva.