El éxito de Carles Puyol, 48 años, fuera del fútbol: blockchain, metaverso y tranquilidad en un paraíso de Andorra

Desde que colgó las botas en 2014, Carles Puyol ha construido una sólida trayectoria lejos del ruido mediático. El eterno capitán del FC Barcelona ha trasladado su característico liderazgo, planificación y capacidad de sacrificio a su nueva faceta como empresario, embajador deportivo y padre de familia.

Una de las principales transformaciones del exjugador radica en sus inversiones. Su sociedad Massivert SL, nacida en 2002 para gestionar sus derechos de imagen, ha dado un giro estratégico hacia el sector inmobiliario tras una ampliación de capital de 8,5 millones de euros.

Gestión profesionalizada: Junto a su hermano Francesc Xavier, Puyol administra ahora un patrimonio centrado en la compra, promoción y arrendamiento de inmuebles, relegando a un rol no ejecutivo a su histórico socio Ramón Sostres.

Su cartera incluye viviendas en Barcelona y el Maresme, además de una masía reformada en la Costa Brava que sirve como refugio vacacional para su familia.

El excentral no solo invierte en el ladrillo tradicional. Además de mantener su agencia de representación de futbolistas, Footalent SL, fundada junto a Iván de la Peña, Puyol ha incursionado en el ecosistema tecnológico. Se ha implicado en proyectos disruptivos como Olyverse (anteriormente Olyseum), centrados en blockchain, criptomonedas y el metaverso aplicado al deporte. Este interés por la economía digital motivó, en gran medida, su traslado a Andorra en 2022.

Vinculación inquebrantable con el fútbol

Puyol sigue ligado a sus raíces deportivas. Tras un breve paso por la Dirección Deportiva del Barça, ha consolidado su rol como embajador del club y de la Fundación Barça. El catalán presta su imagen y experiencia para iniciativas institucionales, sociales y educativas a nivel internacional, utilizando el deporte como herramienta de inclusión y transmitiendo los valores morales que siempre demostró en el vestuario.

En el ámbito personal, Puyol prioriza la privacidad. Actualmente reside en La Massana (Andorra) junto a su pareja, la modelo Vanesa Lorenzo, y sus dos hijas.

Allí combinan la tranquilidad de la montaña y el esquí con sus constantes viajes profesionales. Ambos insisten en la importancia de transmitir valores fundamentales, ofrecer una educación basada en hábitos saludables y garantizar una vida lo más normal posible para sus hijas, alejándolas de la burbuja de privilegios del fútbol de élite.

A caballo entre el principado andorrano y Cataluña, el excapitán blaugrana gestiona hoy su futuro sin la presión del marcador. Lo hace eligiendo meticulosamente los proyectos en los que cree y manteniendo intacta la determinación que lo convirtió en leyenda.