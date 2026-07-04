Jude Bellingham, 23 años: "De pequeño recogía flores y hacía collares de margarita para mi madre, no me gustaba el fútbol"

Jude Bellingham se ha consolidado como uno de los grandes referentes del Real Madrid desde su llegada en el verano de 2023. El centrocampista inglés justificó rápidamente la inversión realizada por el club gracias a su liderazgo natural y su impacto inmediato.

El futbolista aterrizó en el Santiago Bernabéu tras un traspaso cercano a los 100 millones de euros. Su extraordinario rendimiento provocó, además, que el Real Madrid tuviera que abonar varios bonus al Borussia Dortmund por los objetivos cumplidos.

Su adaptación fue prácticamente inmediata y conectó con la afición desde los primeros partidos. Sin embargo, resulta llamativo comprobar que durante su etapa infantil el fútbol no despertaba en él el entusiasmo que hoy transmite.

Así lo explicó el propio Bellingham durante una entrevista concedida al diario francés L'Équipe. El internacional inglés reconoció que su relación con este deporte era muy diferente cuando apenas era un niño.

"De pequeño no me gustaba el fútbol. Es una locura, lo sé. Si alguien me quita el fútbol ahora me volvería loco", confesó el centrocampista, sorprendiendo con una reflexión sobre sus primeros años.

Jude Bellingham. Reuters

Bellingham recordó que acudía a los entrenamientos, aunque muchas veces prefería dedicar el tiempo a otras actividades. Mientras los demás jugaban, él recogía hierbas y flores alrededor del terreno de juego:

Con esas flores elaboraba collares de margaritas que después entregaba a su madre, que seguía los entrenamientos desde la banda. Una imagen muy distinta a la del futbolista competitivo que es en la actualidad.

El inglés también quiso destacar la actitud de sus padres durante aquella etapa. Nunca le obligaron a jugar y siempre respetaron sus decisiones, permitiéndole disfrutar de la infancia con total libertad y naturalidad.

Mi padre me llevaba a entrenar y me decía: "Si quieres jugar al pilla-pilla juega o vete a recoger flores", explicó Bellingham al recordar aquellas conversaciones que marcaron su infancia.

Con solo 22 años, el mediocampista se ha convertido en uno de los pilares madridistas y también en una pieza imprescindible para la selección inglesa, consolidándose entre los futbolistas más importantes de su generación.

En la misma entrevista también habló sobre lo que supone defender la camiseta blanca. Para Bellingham, muy pocos jugadores tienen la oportunidad de vestir los colores del Real Madrid y experimentar esa responsabilidad.

Jude Bellingham. Europa Press

"No muchos jugadores pueden jugar en el Real Madrid. La propia equipación es muy famosa y cuando la llevas puesta parece un súper traje. Es difícil no sentir que esto es la cima del fútbol", afirmó.

El inglés afronta ahora su tercera temporada consecutiva en el conjunto blanco. Tras desempeñar un rol más retrasado el pasado curso y superar la operación de hombro realizada en Londres, busca recuperar su mejor versión.