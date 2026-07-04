El éxito de Ronaldinho, 46 años, fuera del fútbol: una marca de ginebra propia y rostro de unas zapatillas durante el Mundial

A sus 46 años, Ronaldo de Assis Moreira, mundialmente conocido como Ronaldinho, sigue demostrando que la magia no solo le pertenece al terreno de juego.

Alejado del césped profesional hace años y tras superar algunos de los episodios más turbulentos y mediáticos de su vida personal, el ex del Barça ha consolidado un imperio empresarial tan diverso como lucrativo.

Su icónica sonrisa, inconfundible y universal, se ha transformado en un activo financiero que no entiende de fronteras ni de épocas, consolidando su exitosa transición de leyenda del deporte a un astuto magnate corporativo.

La envidiable vigencia de su imagen ha quedado patente, una vez más, durante el actual Mundial de 2026. Los espectadores de medio mundo se han visto gratamente sorprendidos por una campaña publicitaria masiva en la que Ronaldinho es el rostro principal.

Se trata de los anuncios de U-Power, una reconocida firma italiana que ha apostado fuerte por el exjugador culé para promocionar su innovadora línea de zapatillas de seguridad y calzado laboral, concretamente su gama Red Stratos.

En el spot, que rota de forma incesante durante las pausas televisivas del torneo futbolístico, Ronaldinho vuelve a sacar a relucir su magia dominando el balón con soltura mientras luce estas zapatillas de trabajo.

La marca busca asociar los valores de ligereza, comodidad extrema y el novedoso "retorno de energía" de su calzado con el estilo inconfundible del astro. Ver al exjugador promocionando zapatos con punteras de nanofibra y tecnología laboral ha sido una jugada maestra de marketing que lo mantiene en el foco mediático de mayor audiencia global.

Ginebra, moda y el universo digital

Pero el arrollador éxito actual de Ronaldinho no se limita a prestar su rostro para campañas publicitarias de terceros. Como empresario independiente, ha diversificado su capital en sectores de alto rendimiento.

En la siempre competitiva industria de las bebidas, el exfutbolista apostó por su propia marca de licores, destacando el lanzamiento de R-ONE, una exclusiva línea de ginebra orgánica que complementa sus previas y ese exitosas inversiones en vinos de autor.

La adaptación a los nuevos tiempos ha sido igualmente clave en su estrategia. Anticipándose al boom del entretenimiento digital, fundó el R10 Team, su propio equipo de eSports especializado en simuladores de fútbol, logrando establecer lucrativos acuerdos con marcas tecnológicas internacionales.

A esto se le suma su reciente e innovadora incursión en la moda europea, concretamente en Italia, donde ha cerrado acuerdos para el lanzamiento de una línea de ropa urbana. El concepto busca explotar su silueta al más puro estilo de la icónica marca "Jordan", uniendo la nostalgia futbolística con las tendencias actuales.

Por si fuera poco, su gran pasión paralela por la música urbana la canaliza a través de Tropa do Bruxo, un proyecto discográfico propio. En él, Ronaldinho ejerce de productor y lanza colaboraciones y videoclips de trap y rap con artistas brasileños, generando ingresos constantes mediante millones de reproducciones en diversas plataformas.

Paralelamente, su sola presencia física es un negocio redondo: gestionado minuciosamente por su hermano, llega a embolsarse impresionantes cifras por participar en eventos VIP, inauguraciones de alto nivel o partidos de exhibición como leyenda.