El éxito de Cristiano Ronaldo (41) fuera del fútbol: gana más de 2 millones de euros por cada publicación en redes sociales

No solo domina el fútbol. También reina en las redes sociales. Cristiano Ronaldo ha conseguido convertir su presencia digital en una auténtica máquina de generar ingresos hasta el punto de que cada fotografía, vídeo o publicación que comparte con fines publicitarios tiene un valor que muy pocos pueden alcanzar.

Según diferentes estudios especializados en marketing de influencers, el delantero portugués puede ingresar más de dos millones de euros por una sola publicación patrocinada en sus redes sociales.

Una cifra que lo sitúa como el deportista mejor pagado del mundo en el ámbito digital y entre las personalidades más rentables para las grandes marcas.

El enorme valor comercial del portugués se explica por el alcance de su comunidad. Sumando Instagram, Facebook, X (antes Twitter), TikTok, YouTube y otras plataformas, el futbolista supera los mil millones de seguidores, un hito que muy pocas personas han logrado alcanzar.

Su perfil de Instagram continúa siendo el más seguido del planeta, con cientos de millones de usuarios pendientes de cada movimiento del portugués.

Cada publicación acumula millones de 'me gusta' y miles de comentarios en apenas unas horas, una repercusión que las marcas están dispuestas a pagar a precio de oro.

Cristiano Ronaldo. Reuters

No se trata únicamente de la cantidad de seguidores. Los expertos también valoran el elevado nivel de interacción que generan sus publicaciones, un indicador clave para medir la eficacia de una campaña publicitaria.

Las estimaciones realizadas por empresas especializadas en marketing digital sitúan el precio de una publicación patrocinada de Cristiano Ronaldo por encima de los dos millones de euros.

Dependiendo del tipo de campaña, la duración del acuerdo y la exclusividad con la marca, la cifra puede ser incluso superior. Este rendimiento convierte al cinco veces ganador del Balón de Oro en uno de los mejores embajadores comerciales del mundo.

Las grandes multinacionales saben que una imagen del portugués utilizando uno de sus productos puede traducirse en millones de visualizaciones y una enorme repercusión internacional en cuestión de minutos.

Su influencia trasciende el deporte. Moda, relojería, tecnología, alimentación, turismo o salud son algunos de los sectores que han recurrido a su imagen para promocionar sus productos.

Los ingresos procedentes de las redes sociales representan únicamente una parte del patrimonio de Cristiano Ronaldo. A lo largo de su carrera ha construido un importante imperio empresarial con inversiones en hoteles, clínicas de medicina estética, gimnasios, perfumes, ropa, calzado y su propia marca personal, CR7.

A ello hay que sumar los millonarios contratos publicitarios que mantiene desde hace años con algunas de las compañías más importantes del mundo, además de su salario como futbolista profesional.

Esta diversificación de ingresos le ha permitido convertirse en uno de los deportistas con mayor patrimonio del planeta, incluso en la recta final de su carrera deportiva.

Lejos de perder influencia con el paso de los años, Cristiano Ronaldo continúa ampliando su impacto global. Cada nuevo récord deportivo, cada entrevista y cada publicación alimentan una marca personal que trasciende el fútbol y que se ha convertido en un fenómeno de alcance mundial.

Su capacidad para conectar con cientos de millones de personas convierte cualquier publicación en un escaparate publicitario de enorme valor.

Mientras sigue compitiendo al máximo nivel, el portugués demuestra que su mayor negocio ya no solo está sobre el césped, sino también en la pantalla de los teléfonos móviles de millones de seguidores repartidos por todo el mundo.