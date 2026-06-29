El éxito de Casemiro lejos del fútbol: un proyecto de 115 millones en un club de una ciudad costera de España

El éxito de Casemiro lejos de los terrenos de juego se ha consolidado de forma definitiva mediante una de las operaciones corporativas y deportivas más ambiciosas del panorama futbolístico español de los últimos años.

En junio de 2024, el centrocampista brasileño tomó la firme decisión de ligar su futuro financiero y empresarial al Marbella Fútbol Club, integrándose de manera oficial tanto en su estructura accionarial como en su prestigioso Consejo de Administración.

Este movimiento estratégico representa mucho más que un simple capricho de deportista consagrado; se trata de una apuesta económica de gran envergadura orientada a transformar radicalmente el modelo de negocio tradicional de una entidad que compite con fuerza en la Primera Federación española.

El núcleo central de esta ambiciosa inversión gira en torno a un megaproyecto de infraestructuras valorado en una horquilla que oscila entre los 115 y los 130 millones de euros.

De la mano del presidente de la entidad y excompañero deportivo Esteban Granero, Casemiro lidera activamente la construcción y desarrollo integral del nuevo Estadio Municipal de Marbella.

Casemiro celebrando una victoria con el Real Madrid Europa Press

Esta colosal obra arquitectónica, concebida bajo un modelo de colaboración público-privada con el Ayuntamiento de la idílica localidad malagueña, aspira a dotar a la turística región de la Costa del Sol de un recinto de vanguardia tecnológica, capaz de albergar acontecimientos de proyección internacional durante los 12 meses del año.

Lejos de limitarse a la simple construcción de un campo de fútbol convencional, el plan estratégico del consorcio prevé la edificación de un complejo multifuncional de última generación.

Las instalaciones proyectadas integrarán un hotel de lujo con espectaculares vistas, un centro médico de vanguardia especializado en el alto rendimiento deportivo, amplias superficies comerciales destinadas a albergar tiendas de marcas exclusivas y diversos espacios dedicados a la alta restauración y el ocio nocturno premium.

Mediante este enfoque integral, la inversión de Casemiro busca capturar y rentabilizar de forma directa el valioso turismo residencial y vacacional de alto poder adquisitivo que caracteriza históricamente a esta famosa ciudad costera.

Para el futbolista brasileño, este proyecto andaluz funciona actualmente como el motor principal de su proceso de diversificación patrimonial, complementando otros negocios de éxito contrastado como su propia organización de deportes electrónicos Case Esports establecida en Madrid o sus activos inmobiliarios en Estados Unidos.

Con este megaproyecto inmobiliario y deportivo de gran calado, el jugador busca garantizarse una transición de élite sumamente lucrativa hacia el exigente mundo de la alta gestión corporativa e institucional cuando decida colgar las botas de forma definitiva en el futuro.