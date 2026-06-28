Javier Camuñas (45): "Cuido mi patrimonio a través de fondos y acciones. Siempre hay que estar rodeado de asesores"

Javier Camuñas, exfutbolista con una dilatada trayectoria en el fútbol español -donde defendió camisetas como las de Recreativo, Dépor, Villarreal u Osasuna-, ha ido construyendo en los últimos años un perfil menos mediático pero cada vez más relevante: el de inversor y divulgador financiero dentro del mundo del deporte.

Retirado del fútbol profesional, el madrileño ha centrado su actividad en la gestión de su patrimonio y en compartir aprendizajes sobre educación financiera, un ámbito que considera todavía deficitario en los vestuarios.

En su paso por el podcast Los Fulanos, Camuñas reflexionó con claridad sobre uno de los grandes problemas que, a su juicio, afectan a muchos futbolistas: la falta de formación económica durante sus carreras.

"Mucha gente en los vestuarios debería de darle charlas, temas económicos y demás", afirmó, recordando situaciones vividas incluso en clubes profesionales.

"Yo me acuerdo incluso en Osasuna, pero incluso antes en la mutualidad de deportistas, la gente no sabía que había hasta un dinero que te desgravas importante".

Javier Camuñas, durante su etapa en el CA Osasuna.

El exjugador puso como ejemplo instrumentos financieros específicos que muchos profesionales desconocen: "Es un plan especial de 24.250 euros en vez de un plan general que tienen de un fondo de pensiones… de lo que cobres de eso no lo pagas y encima tienes un ahorro para el día de mañana. Pues hay mucha gente que eso ni lo sabía".

Una falta de información que, según explica, deriva en decisiones poco acertadas: "La gente se lo gastaba en cosas que realmente no eran importantes para todo lo que nos queda después de dejar el fútbol".

Lejos de proyectar una imagen de lujo desmedido, Camuñas reivindica una gestión prudente, aunque sin renunciar a ciertos placeres personales: "A mí me encanta viajar, me gasto y no miro en dinero en viajar, en comer… me gusta tener mi casita bonita, lo que quieras, pero yo grandes lujos no tengo".

Su gestión económica

Su enfoque parte de una idea clave: la necesidad de sostener el nivel de vida durante décadas tras la retirada. "Mantenerlo durante tantos años… ¿cuánto nos quedan? 35, 40 años", planteó.

Actualmente, su actividad se centra en la inversión, principalmente a través de fondos y acciones, siempre apoyado por asesoramiento profesional.

"Sobre todo en fondos, el mayor grosso, pero también en acciones", explicó, subrayando la importancia de rodearse de expertos: "Siempre tienes que tener a alguien al lado de confianza, que yo la tengo".

Sin embargo, Camuñas desmonta uno de los grandes mitos sobre el dinero: la facilidad para obtener rentabilidad. "Ganar dinero es muy complicado", insistió.

"Yo mañana le digo a cualquiera: 'Te doy dos millones de euros y me das un 6% garantizado'. Nadie". Incluso productos considerados seguros presentan limitaciones: "Si quieres ganar un 5 o un 6%, la renta fija tiene sus riesgos también".

Para ilustrarlo, recurrió a datos concretos: "Un fondo de la mutualidad que gestiona 250 millones de euros… ¿sabes cuánto nos ha dado este año? Un 1,7%".

Una cifra que evidencia la dificultad de obtener rendimientos elevados sin asumir riesgo. "Si quieres ganar dinero, o asumes riesgos o no lo ganas", sentenció.

En ese contexto, el exfutbolista apuesta por una estrategia basada en la constancia y el conocimiento: "Yo sí que asumo riesgos, gano siete, pierdo tres… tener paciencia, disciplina, estar informado todos los días".

Camuñas reconoce que el entorno económico global añade complejidad constante: "Siempre hay algo: la pandemia, Ucrania, la crisis inmobiliaria… siempre hay un sector en el que vas a perder".

Su conclusión es clara y sirve como advertencia para nuevas generaciones de futbolistas: la carrera deportiva es corta, pero la vida financiera es larga.

Por eso insiste en la necesidad de formación, asesoramiento y realismo. "Sacar dinero y rendimiento es muy complicado y eso la gente lo tiene que saber".