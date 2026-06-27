El refugio de Fabián Ruiz en un pueblo de 39.000 habitantes: una iglesia del siglo XV y famoso por su gastronomía

Fabián Ruiz sigue ampliando un palmarés de primer nivel. El centrocampista español ha conquistado las dos últimas Champions League con el PSG, unos títulos que se suman a la Eurocopa lograda con la selección española.

Una trayectoria brillante que comenzó en las categorías inferiores del Betis, el club donde se formó antes de dar el salto al fútbol europeo. Solo una cesión al Elche interrumpió su etapa como verdiblanco antes de iniciar su aventura lejos de Sevilla.

El origen de Fabián explica en gran medida ese vínculo con el Betis. Nació en Los Palacios y Villafranca, un municipio de la provincia de Sevilla, donde dio sus primeros pasos con el balón y desde el que dio el salto a la cantera bética.

A lo largo de su carrera nunca ha escondido el orgullo por sus raíces andaluzas y ha presumido de pertenecer a un pueblo que también ha visto nacer a futbolistas como Jesús Navas y Gavi.

Con cerca de 39.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca se encuentra al sur de la provincia de Sevilla. Sus orígenes se remontan a la época romana, cuando se cree que en este enclave existió un asentamiento conocido como Saerus, una villa con derecho a acuñar su propia moneda.

Fabián Ruiz, en un entrenamiento de la Selección. Reuters

Los hallazgos arqueológicos de cerámicas, columnas, monedas y sepulcros refuerzan esta teoría y evidencian la importancia histórica del lugar.

En la actualidad, el municipio conserva el encanto de la arquitectura tradicional andaluza, con viviendas de fachadas blancas y balcones de hierro forjado. Además, se ha consolidado como uno de los grandes referentes agrícolas y gastronómicos de la provincia.

El entorno natural

Entre sus principales atractivos naturales destaca el Parque Periurbano de La Corchuela, un pinar centenario de 85 hectáreas situado entre Los Palacios y Villafranca y Dos Hermanas. Se trata de un espacio ideal para pasear, practicar actividades al aire libre y disfrutar de un entorno tranquilo.

Otro de los grandes tesoros del municipio es el Paraje Natural Brazo del Este, un humedal de 1.653 hectáreas que ocupa el antiguo cauce del río Guadalquivir.

Este espacio protegido constituye un importante refugio para miles de aves acuáticas y migratorias, convirtiéndose en uno de los mejores lugares de la provincia para la observación de fauna.

Entre los monumentos más destacados sobresale la iglesia de Santa María la Blanca, un templo cuyos orígenes se remontan al siglo XV y que forma parte del patrimonio histórico de la localidad.

Sin embargo, si hay algo que identifica a Los Palacios y Villafranca es su gastronomía. El tomate se ha convertido en el gran emblema del municipio y en uno de los productos más apreciados de la huerta sevillana.

De hecho, en 2012 el tomate de Los Palacios obtuvo el distintivo de Marca Colectiva Nacional, un reconocimiento a su calidad y prestigio.

Junto al tomate, el arroz ocupa un lugar protagonista en la cocina local. No en vano, el municipio forma parte de la Ruta del Arroz de la provincia de Sevilla, una propuesta que pone en valor la tradición agrícola y culinaria de esta zona del Bajo Guadalquivir.