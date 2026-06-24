El éxito de Joao Félix fuera del fútbol: la venta de una mansión de 12 millones de euros situada en una lujosa zona de Madrid

Mientras disputa el Mundial con Portugal, no está de más echar un ojo a la otra faceta de éxito lejos del césped de Joao Félix: la de joven millonario que empieza a mover con criterio su patrimonio.

Con 26 años, el delantero no solo ha protagonizado algunos de los traspasos más caros de su generación, sino que también ha cerrado hace menos de un año una de las operaciones inmobiliarias más llamativas asociadas a un futbolista en España.

Se trata de la venta de una mansión valorada en 12 millones de euros en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

Esa casa, situada en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, fue durante años el símbolo perfecto de su aterrizaje en la élite europea. Adquirida tras su fichaje por el Atlético de Madrid, condensaba el salto económico que supuso pasar de Lisboa a un contrato de superestrella en La Liga.

No era una vivienda cualquiera: más de mil metros cuadrados construidos (1.100 m2), siete dormitorios, once baños, varias salas de estar, gimnasio, sala de cine privada y dos piscinas, en una urbanización blindada que comparte vecindario con jugadores, empresarios y celebridades.

Con su salida del Atlético y el encadenado de cesiones, primero a la Premier y después a otras ligas, mantener una mansión de ese calibre en Madrid dejó de tener sentido estratégico.

El portugués optó por ponerla en el mercado en 2024, con un precio de salida de 12 millones de euros que los expertos inmobiliarios consideraban por encima del valor medio de la zona en ese momento.

Joao Félix saluda a un aficionado de Portugal. Reuters

Durante meses, la propiedad se ofreció tanto en venta como en alquiler de alto standing, con cifras que llegaban a los 35.000 euros mensuales, e incluso se barajó el nombre de Isabel Pantoja como potencial inquilina, un detalle que terminó de colocar la operación en la prensa del corazón.

La clave, sin embargo, va más allá de la anécdota mediática. La mansión acabó vendiéndose en 2025 tras más de un año en el mercado, por una cantidad cercana a esos 12 millones, aunque se apunta en los reportes a una ligera rebaja sobre el precio inicial.

Para Joao Félix, suponía transformar un activo inmovilizado en liquidez en un momento de reorientación de carrera, coincidiendo con su etapa en un fútbol de salarios muy elevados.

El movimiento encaja en un patrón cada vez más habitual entre futbolistas de élite: usar los años de grandes contratos para invertir en ladrillo de alta gama y, cuando cambia el mapa deportivo, deshacer posiciones con plusvalías o, al menos, sin pérdidas significativas.

En el caso de Joao Félix, la venta de La Finca resume bien su presente: figura que ha generado más de 200 millones en traspasos a lo largo de su carrera, jugador que compite en un Mundial con Portugal y, al mismo tiempo, propietario que cierra una de las operaciones inmobiliarias más potentes firmadas por un futbolista en la capital española.

Un éxito silencioso fuera del fútbol, pero muy elocuente sobre el volumen de dinero que ya ha pasado por sus manos.