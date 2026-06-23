El Atleti denuncia al Barça ante la FIFA por Julián Álvarez: "No es la primera vez que actúa así y el mundo del fútbol es consciente"

El Atlético de Madrid presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con el delantero argentino Julián Álvarez "con contrato en vigor durante el periodo protegido".

Así lo explicó a EFE Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad rojiblanca. "Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", expresó el directivo.

Según el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, los clubes tienen estrictamente prohibido contactar a un futbolista sin el consentimiento previo y por escrito de su equipo actual.

Al encontrarse Álvarez en su "periodo protegido" -los tres primeros años de un contrato firmado-, las consecuencias para la entidad azulgrana podrían ir desde fuertes multas económicas hasta la inhabilitación para inscribir nuevos futbolistas durante varias ventanas de fichajes.

El club rojiblanco toma esta determinación después de las declaraciones efectuadas por el delantero al término del encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Austria. En ellas, el atacante señaló que "lo mejor para todos es una transferencia" y quiere "cumplir" su "sueño".

Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que el atacante se siente atraído por el proyecto deportivo culé, lo que habría acelerado las conversaciones en las últimas semanas.

Por su parte, en los despachos del Camp Nou reina la calma; se defienden alegando que solo se han producido "sondeos informales" y niegan haber cometido ninguna ilegalidad que vulnere la normativa internacional.

Postura firme

Este nuevo frente judicial agrava la ya de por sí tensa relación histórica entre ambas entidades, que ya vivieron un episodio similar en 2018 con el polémico traspaso de Antoine Griezmann. En el seno del cuerpo técnico rojiblanco, liderado por Simeone, la noticia ha generado un profundo malestar.

El entrenador argentino considera a su compatriota el pilar absoluto de su proyecto deportivo y teme que este cruce de acusaciones empañe la concentración del futbolista. Desde los despachos del Metropolitano se insiste en que no habrá negociación posible: o se abona la cláusula íntegra o el jugador no saldrá.

El Atlético, que ha manifestado reiteradamente su intención de no vender a Julián Álvarez, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, ya denunció el pasado 29 de mayo, en un comunicado en sus redes sociales, una "campaña de acoso y derribo" en "los últimos meses" sobre el atacante argentino por parte del Barcelona.

"Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES", publicó entonces la entidad madrileña a través de su cuenta oficial en 'X'.