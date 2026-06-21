Iñaki Williams, 32 años: "He viajado a Ghana, pero me gustaría hacerlo más. Jugué en el barro, sobre tierra y descalzo"

Los Mundiales están repletos de historias poco conocidas que trascienden lo puramente deportivo. Aunque la selección española cuenta con algunos de los grandes protagonistas del torneo, también son numerosos los futbolistas que desarrollan su carrera en clubes españoles y defienden los colores de otras selecciones nacionales.

A ello se suma el caso de aquellos jugadores que optan por representar al país de sus raíces familiares en lugar del de su nacimiento.

Uno de los ejemplos más destacados es el de Iñaki Williams. Nacido en Bilbao, el delantero del Athletic Club decidió competir con la selección de Ghana, mientras que su hermano, Nico Williams, representa a España. La elección del mayor de los Williams no fue inmediata.

De hecho, llegó a debutar con la selección española, aunque únicamente disputó un encuentro. Tras esperar durante cinco años una nueva oportunidad que nunca llegó, optó por mirar hacia sus orígenes familiares y emprender un camino distinto al que inicialmente había imaginado para su carrera internacional.

La decisión no estuvo exenta de dudas. El atacante consultó a su abuelo sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Ghana antes de dar el paso definitivo.

Iñaki Williams celebra el tanto de su equipo Juan Herrero Agencia EFE

Finalmente, aceptó la convocatoria para disputar el pasado Mundial y también el actual torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. "He viajado a Ghana, pero me hubiera gustado hacerlo más", reconocía el futbolista en una entrevista concedida a El País durante su primera experiencia mundialista.

Williams también explicó que las limitaciones económicas dificultaron durante años los viajes al país africano. Sin embargo, su progresión y consolidación en el Athletic Club mejoraron su situación financiera, permitiéndole estrechar la relación con la tierra de sus antepasados y conocer más de cerca sus raíces.

Sus recuerdos de Ghana se remontan a la infancia. "La primera vez tendría cuatro o cinco años, y sí recuerdo jugar en el barro, sobre tierra y descalzo, con mis primos. Fue uno de mis mejores veranos. Fútbol a todas horas. Incluso iba al colegio porque pasamos allí cuatro meses", relató en el diario citado anteriormente.

Aquel viaje dejó una profunda huella en el delantero, que no regresó al país africano hasta varios años después, cuando tuvo que asistir al funeral de su abuela materna.

"Después hubo un parón de seis o siete años, hasta que volamos al funeral de mi abuela materna", añadió Williams, quien siempre ha mantenido un fuerte vínculo emocional con la tierra de sus raíces.

Un sentimiento que, con el paso del tiempo, acabaría influyendo en una de las decisiones más importantes de su carrera deportiva: representar a Ghana en la escena internacional.