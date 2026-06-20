El éxito de Neuer más allá del fútbol: 6 millones en una posada, inmobiliarias y embajador de la salud dental

Mientras Manuel Neuer defiende la portería de la selección alemana en el Mundial de 2026, su mente no está puesta únicamente en el balón.

A sus 40 años, el legendario guardameta no solo sigue demostrando su vigencia en la élite del fútbol internacional, sino que consolida a paso firme su faceta menos conocida: la de un astuto hombre de negocios.

Más allá de sus guantes y de las paradas milagrosas que lo convirtieron en un icono, Neuer ha tejido una red de inversiones diversificada que abarca desde la hostelería alpina y el sector inmobiliario hasta la tecnología y el bienestar.

Una de sus apuestas más ambiciosas y personales se encuentra en el corazón de los Alpes bávaros. El arquero ha invertido, junto a su socio Johannes Rabl, una suma cercana a los 6 millones de euros en la restauración de Forsthaus Valepp, una histórica posada forestal que se encontraba en estado de abandono.

Tras obtener una concesión de explotación por 99 años por parte del Estado de Baviera, el complejo reabrió sus puertas convertido en un refugio de turismo sostenible que combina habitaciones tradicionales, un biergarten y un firme respeto por el entorno natural de Tegernsee, incluyendo proyectos de apicultura y movilidad eléctrica.

La diversificación de Neuer ha sumado capítulos clave este año. En el ámbito del gran consumo, destaca su entrada como inversor y socio estratégico de happybrush, una marca alemana de cuidado bucal que apuesta por la sostenibilidad y la tecnología. Neuer no ejerce como un simple rostro publicitario; se ha involucrado directamente en el desarrollo de productos y en la estrategia de expansión de la firma.

Este enfoque en el bienestar también se refleja en su alianza con la tenista Angelique Kerber. Juntos fundaron Deutsche Cosmetics Works AG, una línea de cosmética especializada en la protección solar y la recuperación de la piel. Para Neuer, este proyecto tiene un trasfondo muy personal, tras haber padecido en el pasado un cáncer de piel debido a las largas jornadas de entrenamiento expuesto al sol.

Inmobiliarias de lujo y seguridad digital

El patrimonio del guardameta se respalda con fuerza en el sector del ladrillo. Su joya inmobiliaria es el bautizado como "Glaspalast" (Palacio de Cristal), su residencia privada a orillas del exclusivo lago Tegernsee.

Con una inversión inicial de unos 10 millones de euros, esta propiedad de diseño vanguardista y alpino se ha revalorizado con el auge del mercado de lujo, alcanzando un valor actual que supera los 13 millones de euros.

Finalmente, su compromiso social se fusiona con la tecnología a través de Kidgonet. El portero es uno de los principales inversores de esta start-up que desarrolla soluciones de ciberseguridad y filtros inteligentes para proteger a los menores en el entorno digital, regulando el tiempo de pantalla; una causa que también canaliza mediante su propia fundación benéfica.

Mientras el pitido final de su carrera deportiva se vislumbra en el horizonte, Manuel Neuer demuestra que su visión va mucho más allá de la línea de cal. Cuando decida colgar las botas, su futuro empresarial estará tan bien asegurado como la mismísima portería de Alemania.