Luca Zidane: "Mi padre me apoyó cuando decidí jugar con Argelia. Desde pequeño hay una cultura argelina en mi familia"

El debut de Argelia en el Mundial de 2026 llega con un apellido gigantesco bajo los palos. Veinte años después de la última aparición de Zinedine Zidane en una Copa del Mundo, el nombre de la familia vuelve a una gran cita, esta vez en la espalda de Luca, portero del Granada y ahora guardameta de los Zorros del Desierto.

El estreno mundialista de Argelia, marcado en rojo por el cruce ante la Argentina de Messi, coincide con el momento en el que el hijo de Zizou ha decidido cerrar definitivamente el círculo entre Francia y el país de sus abuelos.

La elección de Argelia fue madurada durante años, pero cristalizó en 2025, cuando Luca explicó en beIN Sports que el vínculo con la selección africana nace en el salón de casa, mucho antes de cualquier trámite federativo.

"Desde pequeño hay una cultura argelina en mi familia", contó en esa entrevista, recordando cómo sus abuelos paternos fueron quienes impregnaron de Argelia la vida cotidiana de los Zidane.

Cada concentración con la selección, relató, viene precedida de una llamada de su abuelo, que le recuerda que ha tomado la decisión correcta y le repite lo orgulloso que se siente de verlo con el verde argelino.

En ese mismo diálogo, el guardameta detalló que el apoyo del clan fue inmediato cuando la federación norteafricana llamó a su puerta. "Desde el primer contacto con el entrenador y el presidente de la federación, la decisión fue obvia. Mi familia me apoyó desde el primer momento", explicó sobre aquel proceso, en el que pesó tanto la identidad como la oportunidad deportiva de disputar una Copa de África y un Mundial.

La figura de Zinedine Zidane aparece ahí no como imposición, sino como aval. En esa charla con beIN Sports, Luca resumió la postura de su padre con una frase que delimita bien los roles: "Mi padre me apoyó cuando decidí jugar con Argelia. Desde pequeño hay una cultura argelina en mi familia".

Zinedine Zidane, junto a sus cuatro hijos y su esposa Véronique

Antes había detallado que Zizou le advirtió de que la decisión debía ser suya: podía aconsejarle, pero el último paso le correspondía únicamente a él.

Ya con la camiseta argelina puesta, y en declaraciones recogidas por medios como Flashscore, el portero ha insistido en que "Argelia es mi país, mi país de origen y el de mis abuelos" y que "toda mi familia está orgullosa" del camino que ha escogido.

En vísperas del Mundial, ante la revista Onze Mondial, resumió el sentimiento con una fórmula sencilla: no hay manera de explicar lo que significa escuchar el himno de Argelia sabiendo que son sus abuelos quienes le transmitieron ese amor.

Ahora, con el mundo mirando, Luca Zidane intenta que ese legado familiar se traduzca por fin en una gran noche bajo los focos.