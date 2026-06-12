La playa donde se refugia Lamine Yamal: 1.5 kilómetros y plantas marinas declaradas Patrimonio de la Humanidad

Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol español. A sus 18 años, el extremo del FC Barcelona acumula éxitos deportivos y una enorme popularidad, pero cuando llega el momento de desconectar suele buscar destinos donde la tranquilidad y la naturaleza ocupan el protagonismo.

Uno de esos lugares es Ses Illetes, una de las playas más conocidas de Formentera. Situada en el extremo norte de la isla, destaca por sus aguas cristalinas y por un entorno natural que la ha convertido en uno de los rincones más admirados del Mediterráneo.

Ses Illetes cuenta con aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud y una anchura variable que permite disfrutar de amplias zonas de arena blanca. Su aspecto recuerda al de algunas playas caribeñas, una característica que ha contribuido a su fama internacional.

La playa forma parte del entorno protegido del Parque Natural de Ses Salines, un espacio de gran valor ecológico que alberga especies vegetales y animales de enorme importancia para el ecosistema balear.

Uno de los grandes tesoros de la zona son las praderas de Posidonia oceánica, una planta marina fundamental para la conservación del mar Mediterráneo. Estas extensiones submarinas ayudan a mantener la transparencia del agua y sirven de refugio para numerosas especies.

Lamine Yamal durante un partido de Champions. Europa Press

La relevancia de estas praderas es tan grande que forman parte de un conjunto natural reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, una distinción reservada a espacios de extraordinario valor ambiental.

Durante los meses de verano, Ses Illetes atrae a visitantes de todo el mundo. Sin embargo, incluso en temporada alta conserva rincones donde es posible disfrutar de una mayor calma gracias a la amplitud de su entorno y a las limitaciones establecidas para proteger el espacio natural.

Lamine Yamal, con la Selección Reuters

Para futbolistas y celebridades, la playa ofrece una combinación difícil de encontrar: paisajes espectaculares, privacidad y contacto con la naturaleza. Un escenario ideal para alejarse durante unos días del foco mediático y de la exigencia de la competición.

En el caso de Lamine Yamal, destinos como este representan una oportunidad para recargar energías antes de afrontar nuevos retos deportivos. El internacional español mantiene una agenda cada vez más intensa, marcada por compromisos con el club y la selección.

Entre aguas turquesas, arena blanca y un ecosistema único reconocido internacionalmente, Ses Illetes se ha consolidado como uno de los grandes refugios del Mediterráneo. Un paraíso natural donde el descanso y la belleza del paisaje convierten cada visita en una experiencia difícil de olvidar.