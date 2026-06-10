El refugio de Vitinha en un pueblo de 13.000 habitantes: fábrica del siglo XIX y rutas verdes para hacer senderismo

Antes de convertirse en el mediocentro fino que ordena al PSG, Vitinha creció en un entorno mucho menos glamuroso: una ciudad media del norte portugués, Santo Tirso, con unos 14.000 habitantes en su núcleo urbano.

A apenas media hora de Oporto y encajada en el valle del río Ave, la localidad mezcla chimeneas de fábricas textiles, claustros benedictinos y una red de parques que invitan más a las caminatas largas que a las fotos de postal.

Santo Tirso se desarrolló alrededor del monasterio de São Bento, un complejo religioso que durante siglos marcó la vida económica y espiritual de la zona. La gran iglesia, los claustros de piedra y la cerca que se abre hacia el río recuerdan todavía un tiempo en el que los monjes organizaban trabajo, tierras y calendario de fiestas.

Con el paso de los años, el protagonismo pasó de los hábitos al humo de las fábricas: en el siglo XIX, en el área de Vila das Aves se levantaron algunas de las primeras grandes plantas textiles del país y el municipio se convirtió en referencia de la industria algodonera portuguesa.

Ese pasado industrial sigue presente en antiguas naves, chimeneas que se recortan en el horizonte y barrios obreros que explican bien el carácter de la zona. Pero el Santo Tirso del siglo XXI también se ha reconciliado con el verde.

Vitinha celebra un gol con la selección de Portugal. Reuters

El municipio ha ido ganando parques urbanos, ecovías y senderos a lo largo del Ave que permiten caminar o correr siguiendo el cauce, con zonas arboladas y áreas de descanso pensadas para un día tranquilo al aire libre.

Desde los miradores de Monte Córdova se domina todo el valle: es fácil imaginar a cualquier futbolista de élite allí arriba, cambiando el ruido del Parque de los Príncipes por el silencio del norte.

A esa mezcla se le suma un componente muy local: la repostería conventual. Los jesuítas de la Pastelaria Moura y otros dulces ligados a los conventos benedictinos son parte del paisaje cotidiano, tanto como la romería de San Benito, que cada julio moviliza a todo el concejo.

Para Vitinha, Santo Tirso representa justo eso: un origen de ciudad media, con fábricas del XIX, monasterios y rutas verdes, lejos del tópico del niño criado entre playas de resort. Un lugar al que volver cuando el fútbol te coloca en París, pero tu mapa mental sigue dibujado en el valle del Ave.