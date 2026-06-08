Elecciones Real Madrid 2026, hoy en directo | Florentino Pérez gana a Riquelme con el 67 % de los votos y continuará como presidente hasta 2030

⚽ ¿Cómo han quedado los resultados?

Tras el cierre de las urnas a las 20:00 horas y el recuento de votos, que sufrió un retraso debido a la impugnación de 1.000 papeletas, las elecciones del Real Madrid han proclamado vencedor a Florentino Pérez.

El actual mandatario se ha impuesto a su rival, Enrique Riquelme, al obtener el 67 % de los votos, revalidando así la presidencia del club hasta 2030.

La votación se ha celebrado en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde los socios madridistas estaban llamados a elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva de la entidad blanca.

👀 ¿Qué ha ocurrido con los votos?

La jornada electoral del Real Madrid se vio marcada por la impugnación de votos por correo promovida por el candidato Enrique Riquelme, quien logró la anulación inicial de unas 400 papeletas favorables a Florentino Pérez tras detectarse una anomalía formal calificada como "doble sello".

Posteriormente, el equipo de Riquelme amplió la reclamación a otros 600 votos bajo sospechas similares, elevando la cifra de votos cuestionados hasta cerca de un millar y provocando importantes retrasos en el escrutinio celebrado en Valdebebas.

Pese a este contratiempo y a la posible pérdida de ese bloque de votos, el entorno de Florentino Pérez se mostró tranquilo y mantuvo su confianza en la victoria del actual presidente del Real Madrid.