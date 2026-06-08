Elecciones Real Madrid 2026, hoy en directo | Florentino Pérez gana a Riquelme con el 67 % de los votos y continuará como presidente hasta 2030
Durante la campaña, el candidato prometió a los socios el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, así como los fichajes de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.
El escrutinio se vio retrasado por la impugnación de 1.000 votos por correo a favor de Florentino Pérez.
Florentino Pérez arrasa a Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid en una jornada histórica
⚽ ¿Cómo han quedado los resultados?
Tras el cierre de las urnas a las 20:00 horas y el recuento de votos, que sufrió un retraso debido a la impugnación de 1.000 papeletas, las elecciones del Real Madrid han proclamado vencedor a Florentino Pérez.
El actual mandatario se ha impuesto a su rival, Enrique Riquelme, al obtener el 67 % de los votos, revalidando así la presidencia del club hasta 2030.
La votación se ha celebrado en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde los socios madridistas estaban llamados a elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva de la entidad blanca.
👀 ¿Qué ha ocurrido con los votos?
La jornada electoral del Real Madrid se vio marcada por la impugnación de votos por correo promovida por el candidato Enrique Riquelme, quien logró la anulación inicial de unas 400 papeletas favorables a Florentino Pérez tras detectarse una anomalía formal calificada como "doble sello".
Posteriormente, el equipo de Riquelme amplió la reclamación a otros 600 votos bajo sospechas similares, elevando la cifra de votos cuestionados hasta cerca de un millar y provocando importantes retrasos en el escrutinio celebrado en Valdebebas.
Pese a este contratiempo y a la posible pérdida de ese bloque de votos, el entorno de Florentino Pérez se mostró tranquilo y mantuvo su confianza en la victoria del actual presidente del Real Madrid.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid 2026 | Mourinho presente en las elecciones
Mourinho quiso estar presente en la victoria de Florentino Pérez en las elecciones por la presidencia del Real Madrid y para ello emitió un video que se ha publicado en las redes sociales.
Sí. Florentino Pérez ha ganado las Elecciones a la Presidencia del Real Madrid. pic.twitter.com/5gNPpYTpWk— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 7, 2026
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Elecciones Real Madrid 2026 | Florentino habla tras las elecciones
Florentino: "Seguiremos luchando por todos los títulos y lucharemos hasta el final, hasta conseguir la 'decimosexta' Copa de Europa, y sobre todo y esto es lo más importante trabajaremos para que nuestros valores siempre sean los pilares de todo lo que somos, con los valores que hemos visto hoy: trabajo, respeto, humildad, superación permanente y solidaridad"
"Quiero dirigirme también a aquellos socios que no me han votado: voy a hacer todo lo posible por atender sus preocupaciones y sus indicaciones. Reforzaremos nuestro trabajo para que todos los socios sientan que yo, como presidente, y esta junta directiva, tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas"
"Confíen en nosotros porque vamos a estar más cerca que nunca de todos nuestros socios, porque todos somos del Real Madrid, tenemos una forma de entender la vida. Trabajamos para hacer más grande el mejor club de todos los tiempos. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu y seguiremos luchando hasta el final sin rendirnos nunca jamás. Juntos nos queda mucha historia por hacer".
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Elecciones Real Madrid 2026 | Florentino habla tras las elecciones
Florentino: "Quiero dar las gracias también a todos los que han participado en la organización extraordinaria de una jornada electoral que ha sido ejemplar, a pesar de todas las dificultades que presentaba Madrid en un día como hoy. Los socios hemos vuelto a demostrar con el voto una enorme responsabilidad y un gran sentido del deber"
"Queridos socios, desde el año 2000 que llegué a la presidencia del Real Madrid he trabajado siempre por la unidad de todos nosotros y por la estabilidad institucional. A partir de este momento este sigue siendo mi más firme compromiso".
"Debemos estar unidos, nos mueve nuestra pasión por el Real Madrid. Quiero seguir construyendo un club que siga siendo líder de todos los rankings de mayor prestigio internacional: el club más valioso y con más ingresos del mundo, y también el club con mayor reputación internacional, y todo ello para seguir ganando"
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Elecciones Real Madrid 2026 | Florentino habla tras las elecciones
Florentino: "Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo, orgullosos de tener a los mejores jugadores del mundo, orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho"
"Y no tengan ninguna duda: conmigo como presidente, el Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo siempre de sus socios. Quiero agradeceros todo vuestro trabajo y vuestra lealtad al Real Madrid. Hoy hemos contemplado con emoción cómo habéis ido a votar con vuestras familias, con vuestros padres, con vuestros abuelos y con vuestros hijos; debéis de estar orgullosos de vosotros mismos por poderlo hacer".
"Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento que nos une a millones de personas en el mundo (entre ellos al Papa, y que hoy y que mañana le voy a entregar yo una camiseta cuando le vea con su nombre y con el número uno), lo que representa este sentimiento que nos une a muchas personas que hoy, desde lugares lejanos, están más orgullosos que nunca de nuestro Real Madrid"
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Elecciones Real Madrid 2026 | Florentino habla tras las elecciones
Florentino: "Una vez más habéis demostrado vuestro compromiso y vuestra lealtad hacia el club".
"Hoy ha ganado el Real Madrid. Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia; hemos demostrado que somos una gran familia que amamos al Real Madrid y que estamos preparados para el futuro".
" Como presidente del Real Madrid estoy muy orgulloso de todos vosotros. Ha sido una jornada electoral brillante donde los socios se han expresado libremente para decidir el destino del mejor club de la historia. Este es el Real Madrid que todos queremos: un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos".
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Elecciones Real Madrid 2026 | Florentino habla tras las elecciones
Florentino: "Buenas noches a todos queridos socios, queridos madridistas. Este ha sido un gran día para el Real Madrid, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Sin vosotros nada de esto hubiese sido posible"
"Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades, y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid".
"Es un resultado extraordinario y tengo que decirles que podrían haber sido mejores porque nos han anulado cerca de 1000 votos por correo, votos que están certificados ante notario por problemas de forma, que vamos a recurrir porque creemos que tenemos razón"
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Florentino Pérez gana las elecciones
Florentino Pérez ha salido elegido como presidente del Real Madrid y seguirá en el cargo hasta el 2030.
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Elecciones Real Madrid 2026 | Habla Riquelme
Riquelme: "Felicitar a Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche".
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid 2026 | Florentino llega al hotel
Florentino Pérez ha llegado al hotel donde va a analizar los resultados de las elecciones.
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Elecciones Real Madrid 2026 | Faltan pocos minutos
Quedan pocas mesas por validar y en breves minutos se sabrán los resultados oficiales.
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Elecciones Real Madrid 2026 | 1.000 votos anulados a favor de Florentino Pérez
Se confirman otros 600 votos anulados, favorables de Florentino Pérez tras las impugnaciones realizadas por Riquelme que se suman a los 400 anteriores.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid 2026 | Resultados de más mesas
Se conocen los resultados de 3 mesas más:
Mesa 2: 421 a favor de Florentino, 141 a favor de Riquelme, 7 nulos, 11 en blanco.
Mesa 60: 335 a favor de Florentino, 153 a favor de Riquelme.
Mesa 29: 363 a favor de Florentino, 238 a favor de Riquelme, 4 nulos, 3 en blanco.
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Elecciones Real Madrid 2026 | 25 mesas cerradas
Ya hay cerradas 25 mesas de las 60 que hay en total.
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Elecciones Real Madrid 2026 | Se conocen resultados de más mesas
Mesa 11: 422 a favor de Florentino, 219 a favor de Riquelme.
Mesa 24: 349 a favor de Florentino, 249 a favor de Riquelme, 4 en blanco, 3 nulos.
Mesa 28: 323 a favor de Florentino, 227 a favor de Riquelme, 2 nulos, 6 en blanco.
Mesa 31: 326 a favor de Florentino, 222 a favor de Riquelme, 1 en blanco.
Mesa 52: 331 a favor de Riquelme, 165 a favor de Riquelme, 3 en blanco, 4 nulos.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid 2026 | 7 mesas cerradas de 60
Solo hay 7 mesas cerradas de 60. Ya se conocen el resultado de las siete que dan ventaja a Florentino Pérez.
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Elecciones Real Madrid 2026 | Resultados de otras 4 mesas
Según El Chiringuito estos son los resultados de otras 4 mesas:
Mesa 9: 365 a favor de Florentino, 214 a favor de Riquelme, 9 en blanco, 4 nulos
Mesa 16: 357 a favor de Florentino, 218 a favor de Riquelme. Por correo: 24 a Florentino, 5 a Riquelme.
Mesa 23: 315 a favor de Florentino, 179 a favor de Riquelme. Votos por correo: 31 a Florentino, 6 a Riquelme
Mesa 36: 347 a favor de Florentino, 190 a favor de Riquelme, 3 en blanco, 2 nulos
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid 2026 | Otros 600 votos impugnados por Riquelme
La candidatura de Enrique Riquelme ha impugnado otros 600 votos a favor de Florentino Pérez, que se sumarían a las 400 ya anulados.
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Elecciones Real Madrid 2026 | Florentino Pérez arrasa en la mesa 1
Ya han salido a la luz los resultados de la mesa 1 con un 79,74% a favor de Florentino. En total ha habido 306 votos, con 244 a favor de Florentino Pérez, 55 a favor de Riquelme, 4 nulos y 3 en blanco.
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Elecciones Real Madrid 2026 | 69% a favor de Florentino Pérez
69% de los votos a favor de Florentino Pérez con el 31% de los votos escrutados.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid 2026 | Comienza el recuento
Comienza el recuento de los votos de las elecciones en el Real Madrid con retraso por culpa de los votos impugnados a Florentino Pérez.