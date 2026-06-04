El padre y la agente de Haaland desmienten a Riquelme: “No es cierto, pero deseamos suerte a ambos candidatos”

El supuesto fichaje de Erling Haaland por el proyecto encabezado por Enrique Riquelme ha quedado desmentido apenas unas horas después de que el empresario realizara el anuncio durante su intervención en El Hormiguero.

La afirmación generó una gran repercusión en redes sociales. Durante su aparición pública, Riquelme aseguró que el delantero noruego formaría parte de su proyecto si saliese elegido como presidente del Real Madrid.

Sin embargo, la reacción de su entorno llegó poco después a través de un comunicado conjunto firmado por Alfie Haaland, padre del futbolista, y Rafaela Pimenta, representante del jugador: "Muy entretenido, pero falso. Les deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones de Madrid", señalan.

La contundencia del mensaje no deja margen para la interpretación. Ni el padre del futbolista ni su agente hacen referencia a negociaciones, contactos o conversaciones previas relacionadas con el anuncio efectuado por Riquelme. Por el contrario, califican directamente la información como falsa.

De esta manera, se cae uno de los principales pilares de Enrique Riquelme para conseguir más votos que Florentino Pérez en las elecciones que terminarán el próximo domingo 7 de junio.

Florentino Pérez, durante un acto en la campaña a la presidencia del Real Madrid. EUROPA PRESS

Para Riquelme, la incorporación del atacante noruego representaba uno de los anuncios más llamativos de la campaña. La posibilidad de vincular la imagen de uno de los futbolistas más cotizados y mediáticos del planeta a su candidatura podía ser un factor fundamental para los socios que aún no tienen claro su voto.

Sin embargo, este comunicado cambia absolutamente todo, deja al empresario en una situación muy complicada, más si se tiene en cuenta su promesa de hacer ante notario este tipo de declaraciones para que se acaben cumpliendo y no queden como promesas vacías.

Y es que el fichaje parecía casi imposible antes incluso del comunicado. La posibilidad de que un gran club como es el Manchester City dejase salir a su gran estrella después de una temporada en la que no han podido levantar ni la Champions ni la Premier, era muy baja.

Más aún si se tiene en cuenta que Riquelme ha afirmado durante los anteriores días que otro de sus fichajes sería Rodri, el internacional por España y ganador del Balón de Oro. En total, serían dos compras al equipo inglés, una quimera casi imposible de cumplir.

Mourinho posa con la camiseta del Real Madrid.

Por otro lado, Florentino Pérez ya había el anuncio del que será su próximo entrenador, el regreso a los banquillos del Real Madrid de Mourinho, algo que levanta la ilusión de muchos aficionados blancos.

Además, se espera que en los próximos días se anuncien más fichajes para el club blanco, como ha sido el caso de Konaté, el jugador procedente del Liverpool que llega libre tras acabar su contrato.

Pero todos los fichajes que se anuncien sólo se harán efectivos si Florentino Pérez consigue ganar las elecciones y continúa como presidente del Real Madrid.